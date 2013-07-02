60 واحد تولیدی گلستان مشمول مشاوره استاندار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشت سلطانی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه توجیهی شیوه نامه به کارگیری کارشناسان استاندارد از بررسی نحوه به کارگیری این کارشناسان برای مشاوره و راهنمایی واحدهای تولیدی خبر داد.

وی اظهار داشت: با عنایت به تصویب قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، و اولویت بندی اجرای استانداردهای تحت پوشش این طرح که در حال حاضر در گلستان مشتمل بر 60 واحد تولیدی است، کارشناسان رسمی استاندارد، مشاور و راهنمای واحدهای تولیدی مشمول این طرح جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدند.

سلطانی با اظهار این مطلب که در این جلسه کارشناسان استاندارد با فرایند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد آشنا شدند، گفت: پس از تعیین حوزه نظارتی، هر یک از کارشناسان، ضمن دریافت معرفی نامه به یک یا چند واحد تولیدی جهت انجام مشاوره استاندارد معرفی می شوند.

وی گفت: در حال حاضر 29 کارشناس رسمی استاندارد در گلستان در حوزه های مختلف آموزش، تدوین و نظارت و یا ترکیبی از دو یا سه حوزه پذیرش شده اند.

در جلسه توجیهی شیوه نامه به کارگیری کارشناسان استاندارد برای ارائه مشاوره و راهنمایی واحدهای تولیدی تحت پوشش طرح توسعه جامع استاندارد سازی (تجا)، 22 کارشناس رسمی حوزه نظارت بر اجرای استاندارد، با فرایندهای مربوط آشنا شدند.