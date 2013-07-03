اعتراض رئیس انجمن مددکاری اجتماعی به صدور مجوزمددکاری اجتماعی برای معتادان بهبود یافته

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از موضوعاتی که ما را نگران می کند این است که در مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد افراد بعد از ترک، پس از گذراندن دوره های کوتاه مدت چند روزه کارت مددکار اجتماعی دریافت می کنند و می توانند به عنوان مددکار در این مراکز فعالیت کنند در حالیکه صدور مجوز و کارت به عنوان مددکار اجتماعی برای معتادان بهبود یافته از سوی برخی سازمانها اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه مددکاری اجتماعی یک حرفه تخصصی است، گفت: افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند باید رشته مرتبط را بگذرانند و از تخصص کافی برخوردار باشند و همچنین قوانین و ساختار و منابع را بشناسند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: افراد بهبود یافته با مدرک، مددکار اجتماعی نیستند و به عنوان افرادی هستند که می خواهند به سایرین در مراکز ترک اعتیاد کمک کنند بنابراین باید به جای مددکار اجتماعی مددیار ، همیار و یا یاور خوانده شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمانهای صادر کننده مجوز مددکار اجتماعی باید در دستورالعملهای خود بازنگری کنند گفت: سازمانهایی مانند بهزیستی که این کارت را صادر می کنند باید عنوان مددکار را حذف کنند.

به گفته موسوی، در انجمن مددکاران اجتماعی ایران حاضریم در سراسر کشور نیروهای مورد نیاز مددکار اجتماعی متخصص مراکز و سازمانها را تامین کنیم و آمادگی خود را برای کمک به کمپهای ترک اعتیاد اعلام می کنیم.

وی اظهار داشت: هر فردی که می خواهد کار خیر انجام دهد مددکار اجتماعی نیست. مددکاری احتماعی تعریف مشخص و خاص خود را دارد؛ زمان کار سنتی در حوزه مددکاری گذشته و و درحال حاضر دوره تحول و مددکاری نوین است.بنابراین از سازمانهای مرتبط انتظار داریم که در جهت تقویت مددکاری اجتماعی از مددکاران متخصص استفاده کنند بطوریکه حضور آنان می تواند کیفیت کار مراکز را نیز افزایش دهد.