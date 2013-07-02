«رویش» در اهواز کنسرت اجرا می کند

بهنام کوراوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کنسرت در روزهای 13 و 14 تیرماه جاری تالار همایشهای کتاب خوانه مرکزی کیانپارس برگزار می شود.



به گفته وی، زمان اجرای کنسرت هر شب راس ساعت 19 آغاز و به مدت دو ساعت به طول می انجامد.



کوراوند همچنین یادآور شد: شروین مهاجر نوازنده کمانچه، پاشا هنجنی نوازنده نی و رضایی نیا نوازنده دف از هنرمندان برجسته ای هستند که علی قمصری را در اهواز همراهی می کنند.



به گزارش مهر، مجری کنسرت رویش گروه هنری مهر آئین است. این گروه هنری پیش از این نیز هنرمندان برجسته ای را از استان های مختلف کشور به اهواز دعوت کرده بود.