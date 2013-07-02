60 میلیارد تومان یارانه به بخش چای پرداخت می شود/ تحقیق و تفحص از صنعت چای کشور

مهرداد لاوهتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این میزان تاکنون هشت میلیارد تومان پرداخت شده است، افزود: پارسال سقف پرداخت یارانه به بخش چای 32 میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه یارانه دولت تا زمانی که چای اقتصادی نشود ادامه خواهد داشت، اظهارداشت: چای از محصولات راهبردی کشور است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص صنعت چای خبر داد و گفت: این صنعت باید کالبدشکافی صحیح شود.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال قیمت چای درجه یک هزار و 200 تومان و درجه دو 650 تومان اعلام شده است بر ضرورت حمایت هه جانبه دولت از این صنعت مهم در کشور تاکید کرد.

لاهوتی با عنوان اینکه چاي از جمله قديمي ترين و پرمصرف ترين نوشيدني هاي دنيا به شمار مي رود، اظهارداشت: مصرف اين نوشـيدني بـه عنـوان يكـي از مـواد خـوراكي، جايگــاه خــود را در بودجـه خانوارهــا در بــسياري از كشورهاي جهان تثبيت کرده است.

وی با تصریح اینکه در ايران نيز مصرف چـاي از ديرباز در سطوح مختلف اجتماعي رواج داشـته اسـت، یادآورشد: آب، تـانن، كافئين، تئين، اسانس هاي روغن، آلبومين، قند، پكتين و خاكستر تركيبات اساسي برگ چاي هستند.