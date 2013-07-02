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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

در شهرستان قصرشیرین برگزار شد؛

کارگاه آموزشی قصه گویی و نحوه برخورد با اعضاء کودک و نوجوان برای کارکنان کتابخانه ها

کارگاه آموزشی قصه گویی و نحوه برخورد با اعضاء کودک و نوجوان برای کارکنان کتابخانه ها

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قصرشیرین گفت: از برگزاری کارگاه آموزشی قصه گویی و نحوه برخورد با اعضاء کودک و نوجوان برای کارکنان کتابخانه های این شهرستان خبرداد.

بیژن راستی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اهمیت رابطه دوستانه و توام با محبت با اعضاء کودک و نوجوان و فراهم کردن محیطی صمیمی برای آنها، گفت: كتابخانه ها بايد رويدادهاي ويژه اي نظير قصه گويي و ديگر فعاليت هاي مرتبط با خدمات و منابع كتابخانه را براي كودكان، نوجوانان فراهم كنند.

وی، کودکان را خالق زیباترین احساس ها و عشق ها دانست و ادامه داد: كتابخانه هاي عمومي در حمايت از فرآيندهايي كه با يادگيري خواندن كتاب، منابع و ديگر رسانه هاي متعلق به كودكان ارتباط دارد، مسئوليت هاي ويژه اي دارند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قصرشیرین، عادت به مطالعه در سنین کودکی را موجب تربیت افرادی علاقمند به مطالعه و کتابخوانی خواند و ادامه داد: وجود زمينه هاي شعر، داستان، نمايشنامه، كتاب هاي تصويري و آثار ادبي غير داستاني در همه كشور ها برای کودکان، دليل خوبي براي توجه به اين طبقه از جامعه است، كه آینده سازان فرداي جامعه هستند.

راستی فر، در پایان با اشاره به اینکه مدت برگزاری این کلاس ها دو روز است گفت: در این کارگاه مطالبي مانند شخصيت كوكان، احترام به كودكان، يادگيري كودكان و آشنايي كودك با سختي ها به كتابداران آموزش داده شده است.



 

کد مطلب 2088651

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