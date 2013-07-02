به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد پيش‌ازظهر امروز سه‌شنبه به وقت محلي در دومين روز از سفر به مسکو در گفتگوي زنده تلويزيوني با شبکه راشاتودي روسيه، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بسياري معتقدند ايران بعد از دولت هاي نهم و دهم دچار مشکلات متعدد اقتصادي شده و از لحاظ ژئوپلتيک در انزوا به سر مي برد، ارزيابي شما از اين 8 سال چيست؟ گفت: مشکلات و مسايل اقتصادي موضوعي است که امروز در جامعه بين المللي و در همه کشورها وجود دارد، چرا که يک رُکود جهاني در اقتصاد دنيا به وجود آمده و بحران فعلي يک بحران عمومي است.



وي افزود: علاوه بر اين، مشكلات ايران متاثر از تحريم هاي يک سويه زياده‌خواهان است که اين وضعيت را براي كشورمان دشوارتر خواهد کرد.



رييس‌جمهور با بيان اينکه عليرغم فشارها و تحريم هاي دشمنان و نظريه وضعيت اقتصادي حال حاضر جهان، پيشرفت هاي اقتصادي ايران بسيار خوب و مطلوب بوده و شاخص هاي درآمدي و توزيع ثروت بهبود يافته و پيشرفت هاي صنعتي در کشور از رشد خوبي برخوردار است، تصريح کرد: امروز جمهوري اسلامي ايران تبديل به صادر کننده سيمان، فولاد و نفت شده و صادرات غير نفتي كشورمان 7 برابر افزايش يافته که اين نشانه نشاط و توسعه اقتصادي است.



احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران از لحاظ علمي ارتقا يافته و سرعت رشد علمي در ايران 11 برابر متوسط رشد جهاني است ، اظهار داشت: ايران در طول اين 8 سال، تبديل به کشوري فضايي و هسته اي شده و پيشرفت هاي گوناگوني در زمينه نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي و بسياري از رشته هاي علمي ديگر داشته است، به گونه‌اي که امروز در زمره 10 کشور پيشرفته جهان قرار دارد و سطح رفاه اجتماعي در آنبسيار بالا است.



رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: در طول 8 سال گذشته، تعداد خودروها در ايران 3 برابر شده و براي اولين بار در تاريخ کشور تعداد مسکن از تعداد خانوار پيشي گرفته است؛البته بايد اذعان داشت هنوز مشکلاتي وجود دارد، اما مطمئنا از اين برهه نيز عبور خواهيم كرد.



احمدي‌نژاد در پاسخ به اين گفته مجري شبکه راشاتودي مبني بر منزوي بودن ايران در جامعه جهاني، تصريح کرد: چگونه ايران منزوي شده است در حاليکه امروز ما بيشترين ارتباط را با کشورهاي دنيا داريم ؟



رييس‌جمهور با بيان اينکه دولت هاي غربي از ابتداي پيروزي ملت ايران با اين مردم مخالف بوده و هيچ گاه به سمت همکاري نرفته اند، تصريح کرد: امروز هم آنها به خاطر از دست دادن منافع خود در ايران دائماً به مخالفت با كشورمان مي پردازند.



احمدي‌نژاد گفت: امروز اقتصاد ايران در رتبه هفدهم جهان قرار دارد و با برنامه ريزي انجام شده تا سه سال آينده به رتبه پانزدهم خواهد رسيد.



رييس‌جمهور با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران امروز با بسياري از کشورها رابطه و تبادلات اقتصادي و تجاري داشته و حجم مبادلات تجاري غيررسمي كشورمان بيش از 7 برابر شده است،ادامه داد: اگر کشوري ضعيف و منزوي باشد، هيچ دليلي ندارد که نظام سرمايه داري عليه آن برنامه ها و توطئه هاي گوناگون طراحي و اعمال کند.



احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه ايران يک فرهنگ متعالي است که هيچ کس نمي تواند آن را منزوي کند، اظهار داشت: فرهنگ ايران اسلامي، فرهنگ عدالت، رفاه براي همه و عزت همگاني بوده و امروز نام ايران در جاي جاي جهان مي درخشد ، البته عده اي هستند که نمي خواهند فرهنگ ايران در جهان عزيز باشد.



رييس‌جمهور با اشاره به اينکه سالانه 12 ميليون ايراني به خارج از کشور سفر مي کنند و با بيش از 100 کشور جهان ارتباطات علمي پايدار داريم، تصريح کرد: متاسفانه چند کشور اقليت خود را جامعه جهاني مي دانند و اگر کسي با آنها مخالف باشد در اين جامعه جهاني جايگاهي نخواهد داشت که البته اين ادبيات آنها هيچ تاثيري در مناسبات ما با کشورهاي جهان نخواهد گذاشت.



احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: ايران با روش مديريت جهاني که نظام بين الملل در پيش گرفته است به طور اصولي مشکل دارد.



رييس‌جمهور افزود: شانزدهمين اجلاس جنبش عدم تعهد سال گذشته در ايران برگزار شد که با همه توطئه هاي صورت گرفته از سوي سلطه‌گران بيشترين استقبال از آن صورت گرفت؛ جمهوري اسلامي ايران هرگز به دوستي و رابطه اي که برخي کشورها به آن معتقدند و مي خواهند با زور اسلحه و تهديد منافع خود را کسب کنند، اعتقادي ندارد.



وی در پاسخ به سوالي در خصوص نظر وي درباره رييس جمهور منتخب ايران، تصريح کرد: رييس جمهور منتخب براي همه ملت محترم بوده و همگان به وي در اداره کشور كمك خواهند كرد تا كشور به اعتلاء و پيشرفت برسد.



رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال که اگر نامزد مورد حمايت شما در انتخابات حضور پيدا مي‌کرد، آيا اين حضور در نتيجه انتخابات تاثير داشت؟ گفت: حتما اين گونه بود.



وي در ادامه اين سوال که چرا نسبت به عدم حضور نامزد مورد حمايت خودتان اعتراضي نکرديد؟ اظهار داشت: در جمهوري اسلامي ايران، قانون بر همه روابط ارجحيت داشته و ما تنها از قانون تبعيت کرديم.



احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال که وقتي به قدرت رسيديد، کانديداي مستقل بوديد و خود را جدا از طيف هاي سياسي حال حاضر ايران و روحانيت مي دانستيد، جنابعالي وضعيت روحانيت در ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اظهار داشت:اين موضوعات به يک سري مسائل پيچيده و گسترده باز مي گردد؛ ملت ايران يک ملت فرهنگي است و همه مسوولان و گروه ها در خدمت مردم و کشور هستند و ما نيز تا آخرين لحظه در خدمت مردم هستيم.



رييس‌جمهور افزود: روحانيت در ايران يک قشر و طبقه جدا از مردم نيست که بخواهند يک طبقه و حزب باشند؛ بلکه آنها همانند اقشار مردم در جامعه حضور داشته و محترمند.



احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال که آيا طي 8 سال گذشته، هر اقدامي را که خواسته‌ايد ، توانسته‌ايد در کشور انجام دهيد؟ گفت: در مسووليتي كه داريم نمي توان هر اقدامي را انجام داد چرا که بالاخره ما در چارچوب قانون، نظام اجتماعي و فرهنگ عمومي کار مي کنيم؛البته نمي توان همه آرزوهاي خوب و متعالي را در مدت 8 سال محقق كرد؛ اما در دولت نهم و دهم به نسبت آنچه که آرزو داشتيم موفقيت قابل توجهي كسب كرديم.



رييس‌جمهور در ادامه مصاحبه در پاسخ به اين سوال که چرا ايران هرگز با آمريکا گفتگوي مستقيم و رو در رو نداشته؟ تصريح کرد:معتقديم گفتگو بهترين راه براي حل اختلافات است، اما اين کار نيازمند شرايطي مي باشد و اگر کسي بخواهد با زور وارد گفتگو شده و طرف مقابل را به ميز مذاكره بكشاند، قابل قبول نيست؛ چرا که گفتگو در حقيقت براي تفاهم و تقويت دوستي ها بوده و ابزاري براي تحميل نيست، بلکه بايد در شرايط عادلانه باشد.



احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال که فردي اخيراً اقدام به انتشار مدارک سري آمريکا مي کند و ايران تحت کنترل شديدترين فناوري هاي جاسوسي و الکترونيکي آمريکا قرار دارد، آيا مسوولان ايران از اين موضوع با خبر بوده اند، گفت: اين يک موضوع طبيعي است و بالاخره وقتي که کشوري در مسير پيشرفت حرکت کرده و پا به دنياي ارتباطات و الکترونيک مي گذارد، مسلماً از سوي دشمنان مورد هجمه و کنترل قرار خواهد گرفت؛ اما در مورد ايران وسعت اين اقدامات به حدي نيست که اعلام شده است.



رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال که آيا با اين اقدامات مقابله اي نيز از سوي ايران صورت مي گيرد، تصريح كرد: مطمئناً اين يک جنگ نرم افزاري است و همانگونه که در گذشته حملاتي به شبکه هاي بانکي، اقتصادي، آب و برق کشور شده بود و متخصصان کشور با آن مقابله کردند، در آينده نيز اينچنين خواهد بود.



احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال که تحولات صورت گرفته در کشورهاي عربي غيرقابل پيش‌بيني بود و هيچ كارشناس مسايل سياسي فکر نمي کرد که نظام هاي موجود در اين کشورها به اين سرعت تغيير کند، آيا به نظر شما نظام ايران در اين راستا از امنيت برخوردار است؟ گفت: اين موضوع بايد در دو فصل مورد بررسي قرار گيرد يکي از جنبه اتفاقاتي است که در کشورهاي منطقه رخ داده و مردم اين کشورها به سرعت به دنبال عدالت، آزادي، رفاه و تغيير شرايط هستند و جنبه دوم اينکه همه اين اتفاقات پشت سر هم و در فاصله زماني کوتاه رخ داده، اين نمي تواند به طور کامل مردمي باشد، بلكه مطمئناً مديريتي پشت اين وقايع وجود دارد.



رييس‌جمهور تصريح کرد: نه تنها در ايران، بلکه در سراسر کشورهاي جهان، هيچ حاکمي نبايد نسبت به جايگاه خود احساس امنيت و آرامش داشته باشد، چرا که امروز جامعه بشري به سمت پيشرفت، تعالي و رسيدن به سطحي برتر قرار دارد و هنوز به جايگاه شايسته و واقعي خود نرسيده است.



احمدي‌نژاد با طرح اين سوال که آيا کسي مي تواند ادعا کند که عدالت را به طور کامل حاکم کرده و همه حقوق مردم را استيفا نموده است؟ گفت: امروز با وجود 7 ميليارد انسان در جهان، حکومت ها در اختيار عده قليلي قرار دارد؛ هيچ حاکمي نبايد احساس امنيت کند، مگر اينکه به سرعت در جهت تامين رفاه مردم کار و فعاليت کند.



رييس‌جمهور خاطر نشان کرد: حاکميت عدالت بايد اتفاق بيفتد تا انسانها به سعادت برسند و اين موضوعي است که نياز به تلاش همگاني دارد.



احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال که آيا اخوان المسلمين در مصر در قدرت باقي خواهند ماند؟ گفت: اخوان المسلمين يک جريان تاريخي و انديشه اي است و تا زماني که انديشه اي برتر نسبت به آن ارائه نشود، باقي خواهد ماند؛ اما اينکه رييس جمهور مصر بخواهد همواره از اين طيف سياسي باشد، محتمل نيست؛ چرا که جامعه بشري امروز از اينکه بخواهد با يک حزب اداره شود، عبور کرده است؛ بايد وجه مشترک و فرآيند انديشه هاي ملت ها در صحنه ها باشد و مطمئنا در آينده اي نزديک همه کشورهايي که با اين انديشه محدود اداره مي شوند از جمله آمريکا دچار تغيير خواهند شد.



رييس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص تحولات سوريه و اينکه غرب با فشار به سوريه به دنبال منزوي کردن ايران است، گفت: هنگامي که بحث سوريه مطرح است، از سوي ديگر پاي رژيم صهيونيستي نيز به ميان مي آيد.



احمدي‌نژاد افزود: معتقديم اين حق همه ملت هاست که از آزادي و رفاه برخوردار بوده و حاکم خود را خودشان تعيين کنند که در اين راستا امروز دو راه و روش در سوريه مطرح است؛ اول اينکه عده اي بخواهند با جنگ به قدرت برسند که كار از پايه اشتباه است و اين به معناي ادامه جنگ خواهد بود.



رييس‌جمهور اظهار داشت: روش ديگري که در سوريه براي حل مشکلات مطرح است، تفاهم ملي با برگزاري انتخاباتي آزاد است؛ چون معتقديم اين روش نه تنها براي سوريه، بلکه در ساير کشورها نيز درست و مناسب است.



وی گفت: غربي ها نمي خواهند ناآرامي‌هاي سوريه تمام شود؛ چرا که ادامه اين وضعيت يک فرصت تاريخي براي صهيونيست ها فراهم کرده تا بتوانند اقدامات خود را به راحتي در منطقه انجام دهند و از سوي ديگر خود غربي ها به بهانه سوريه مشکلات خود را به ساير کشورها منتقل کنند.



رييس‌جمهور اظهار داشت: آنها به دنبال ايجاد خاورميانه اي جديد بوده و مي خواهند از دل بحران در منطقه سودي به دست بياورند.

احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي در خصوص تهديدات رژيم صهيونيستي درباره حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران اظهار داشت: ما معتقديم، سلاح هسته اي به هيچ وجه قابل استفاده نيست؛ چرا که امروز بسياري از کشورها از جمله آمريکا که بيشترين سلاح هسته اي را در اختيار دارند، نمي توانند از آن استفاده کنند. جامعه جهاني از دوراني که مي شد از سلاح هسته اي در آن استفاده کرد عبور کرده است، ضمن اينکه اين سلاح وحشيانه‌ترين نوع سلاح در جهان است.



رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه ايران در طول تاريخ بدون استفاده از اين قبيل سلاح ها از موجوديت خود دفاع کرده است ، گفت: دفاع ملت ايران يک دفاع سياسي و فرهنگي است ، ضمن اينکه ايران چندين هزار سال در تاريخ و نقشه جغرافيايي حضور داشته و ريشه در خاک دارد، اما کساني که جعلي بوده و سرزميني را به زور ايجاد کرده اند، نياز به استفاده از سلاح دارند.



احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: در دفاع از خود، در برابر صهيونيست ها نياز به سلاح هسته اي نداريم؛ ضمن اينکه معتقدم آنقدر انسان عاقل در امريکا وجود دارد که اجازه اين اقدام را به صهيونيست ها ندهند، اما به هر حال جمهوري اسلامي ايران در هر شرايطي آمادگي دفاع از خود را دارد.



پس از اتمام گفتگوي زنده دکتر احمدي نژاد با شبکه راشا تودي روسيه، مجري اين شبکه در گفتگويي صميمي با رييس جمهور نسبت به وي و ملت ايران ابراز علاقه کرد و اظهار داشت: بهترين دوستان و خاطرات من از ايران است و علاقه بسيار زيادي به سنت ها ، آداب و رسوم ، فرهنگ و ادبيات ايران دارم.

