قسمتی از ریه یک مادر ژاپنی به فرزند 3 ساله پیوند زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیوند بخشی از ریه یک مادر به پسر سه ساله اش موجب شد که این کودک که عملکرد ریه اش رو به وخیم شدن بود به جوانترین بیمار پیوندی ریه در ژاپن تبدیل شود.

تاکاهیرو اوتو رئیس این گروه تحقیقات و استادیار جراحی تنفسی در بیمارستان دولتی اوکایاما گفت: در جریان این جراحی قلب و ریه مصنوعی این کودک خارج شد و وی توانست با ریه اهدایی تنفس را از سر بگیرد. من اعتقاد دارم که این جراحی با موفقیت انجام شده است.

خارج کردن لوب میانی ریه راست مادر سه ساعت طول کشید و پس از آن بلافاصله پیوند آن به پسرش آغاز شد.

پیوند ریه از اهدا کننده در قید حیات معمولا دربرگیرنده لوب پایینی ریه است که ظرفیت تنفسی بیشتری دارد اما قسمت میانی ریه به این دلیل برای این کودک سه ساله در نظر گرفته شد که کوچکتر است و با اندازه بدن وی تطابق بیشتری دارد.

براساس اعلام این بیمارستان تصمیم مادر برای اهدای بخشی از ریه خود به این علت بود که شانس یافتن یک ریه اهدایی برای کودک بسیار کم بود.

این کودک سه ساله، دو سال پیش نیز تحت عمل جراحی پیوند مغز استخوان برای سرطان خود قرار گرفت که پس از آن مبتلا به بیماری پیوند شد، این بیماری از عواقب حمله مواد پیوند به بدن گیرنده است.