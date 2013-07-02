برگزاری همایش لاغری به روش طب سنتی در شهرستان قدس

بهزاد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عصر جديد پديده چاقي رو به ازدياد است و با توجه به اينكه چاقي عوارض زيادي دارد به خودي خود يك بيماري محسوب شده و لازم است كه جهت درمان و رفع آن اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: در واقع هرگونه تغيير در وزن بدن چه به صورت كاهش و چه افزايش مورد توجه شديد جامعه و پزشكان قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: چاقي مشكلي رو به رشد در همه نقاط جهان است به طوري كه از آن به عنوان اپيدمي جهاني نام برده مي شود.

لطفی با اشاره به گسترش شهرنشيني در جامعه امروزی عنوان کرد: افزايش درآمد و سرانه دريافت انرژي در كنار كاهش تحرك جسماني از علل افزايش وزن در جوامع در حال توسعه است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس یادآور شد: در این راستا، فرهنگسراي خانواده همايش درمان چاقي و لاغري به روش طب سنتي و اسلامي را با حضور استاد عليا محقق و پژوهشگر طب سنتي و اسلامي برگزار کرد.

وی اضافه کرد: علاقمندان مي توانند برای استفاده از اين همايشها، روزهاي يكشنبه هر هفته به فرهنگسراي خانواده سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قدس واقع در بلوار مصلي، خيابان شهيدان گودرزي شمالي، كوچه شهيد رمضاني مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 46891089 تماس بگیرند.

