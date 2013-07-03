به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بزرگ ژاپنی تولید کننده لوازم الکترونیک نمایشگاه لوازم مصرفی الکترونیک لاس وگاس وعده داده بود که کاربران می توانند در انتظار دستگاه پخش محتوای رسانه ای آلترا اچ دی (4K) باشند.

این وعده اکنون محقق شده و دستگاه پخش رسانه ای شرکت سونی با نام FMP-X1 از این هفته به صورت آنلاین با قیمت 699 دلار قابل سفارش است و ظرف دو هفته آینده در بازار نیز عرضه می شود.

عبارت 4K یا آلترا اچ دی توصیف کننده وضوحی است که چهاربرابر 1080 پیکسل بوده که امروز در تلویزیونهای HD پخش می شود. وضوح این فرمت 4000 پیکسل است.

دستگاه پخش رسانه ای 4K محتوای تلویزیونهای 4K سونی را تأمین خواهد کرد.

با توجه به قیمت بالای دستگاه پخش رسانه ای 4K، شرکت سونی 10 فیلم آلترا اچ دی نیز همراه این دستگاه به کاربر خود عرضه می کند و کاربران تلویزیون آلترا اچ دی X900A برای خرید این دستگاه تخفیف دریافت می کند.

برای کاربران جدید فناوری آلترا اچ دی فقدان محتوای 4K یک مشکل بوده است. از این رو پاییز امسال شرکت سونی در نظر دارد که خدمات نامحدود 4K از جمله فیلم، اپیزودهای تلویزیونی و فیلمهای کوتاه با کیفیت 4K عرضه کند.

