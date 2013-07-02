اصلاح سبك زندگي 70 درصد بيماريها را برطرف مي كند/ صدا وسيما نسخه طب سنتي نپيچد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي يوسفي صبح سه شنبه در نشست خبري همايش نقش تغذيه در سلامت و تناسب اندام اظهار كرد: مردم اگر استانداردها را در سبك زندگي رعايت كنند 70 درصد از بيماريها بدون دارو برطرف مي شود.

وي افزود: دانشكده طب سنتي مكمل مشهد در سال 89 در شوراي دانشگاه مصوب شد و تا كنون 5 دوره دكتراي تخصصي پذيرش كرده است.

قائم مقام دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: يكي از رسالت هاي دانشكده طب سنتي فرهنگ سازي براي گرايش مردم و معرفي طب سنتي است.

يوسفي گفت: در اين راستا دانشكده سه همايش طب سنتي طب الرضا را برگزار كرده است كه در سطح ملي نيز گسترش پيدا كرده است.

يوسفي گفت: از 4 تير ماه آيين نامه اي ابلاغ شده كه 3 گروه مجاز شناخته شده كه در مسائل درماني طب سنتي مداخله كنند اولين گروه متخصصان طب سنتي كه فارغ التحصيل باشند و دومين گروه پزشكان عمومي كه دوره هاي آموزشي را ديده باشند و همچنين پزشكان خانواده در فاز اول اين دوره ها را خواهند گذراند.

وي تاكيد كرد: افرادي كه احساس مي كنند در طب سنتي خبره هستند مي توانند با مراجعه و دريافت مجوز ادعاي خود را ثابت كنند و با داشتن صلاحيت اجازه فعاليت بگيرند.

وي افزود: عموم مردم و علاقمندان به طب سنتي نياز به آموزش دارند و كارگروهي تحت اين عنوان سازماندهي شده كه در فرهنگسرا يا در محل دانشكده طب سنتي اجرا خواهد شد.

يوسفي با بيان اينكه از اصول ضروري در سلامت تغذيه است افزود: البته پيشگيري تنها مرتبط با تغذيه نيست اما مهمترين موضوع در سلامت و اصول طب سنتي تغذيه است.

همايش تغذيه در سلامت از ديدگاه طب سنتي برگزار مي شود

وي از برگزاري همايش نقش تغذيه در سلامت و تناسب اندام ( چاقي و لاغري ) از ديدگاه طب سنتي در مشهد خبر داد و گفت: در اين همايش اصرار بر سبك زندگي در سلامت و بهداشت جامعه و در رابطه با تغذيه سخنراني خواهيم داشت.

قائم مقام دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد افزود: مسئولان دانشكده طب سنتي بحث تغذيه را محدود به همايش نمي دانند و در نظر دارند براي خانم هاي خانه دار به صورت عملي آموزش داشته باشند تا در زندگي شان بهره ببرند.

يوسفي يادآور شد: همايش طب سنتي در دو روز در صبح و بعد ازظهر برگزار مي شود كه در نوبت صبح مخاطبين جامعه پزشكي ، پزشكان عمومي، متخصصان، داروسازان، رشته هاي پيراپزشكي، پرستاري ، مامايي، بهداشت ،هستند و در 4 گروه امتياز باز آموزي دارد.

وي افزود: در نوبت بعد ازظهر در همايش مباحث براي عامه مردم و مطالب كاملا كاربردي ارائه مي شود؛ اين همايش در بعدازظهر در ساعت 5 آغاز شده و محل برگزاري در سالن رازي دانشكده بهداشت علوم پزشكي خواهد بود.

قائم مقام دانشكده طب سنتي مشهد با بيان اينكه در برگزاري اين همايش دانشكده بهداشت مشهد، شهرداري مشهد و اتحاديه گياهان دارويي همكاري داشته اند. افزود: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري بر سبك زندگي در اين همايش به نقش برجسته سبك زندگي در سلامت جامعه و لزوم بازگشت به فرهنگ ايراني و اسلامي تاكيد مي شود.

وي بيان كرد: خانم دكتر نجات بخش و دكتر اصفهاني و همچنين معاون طب سنتي وزارت بهداشت از مهمانان و سخنرانان اين همايش هستند.

وي در خصوص علت برگزاري همايش با عنوان چاقي و لاغري گفت: بررسي علل چاقي يكي از نيازهاي جامعه است و 60 در صد جامعه از افزايش وزن و چاقي رنج مي برند و 40 درصد مردم مبتلا هستند.

يوسفي گفت: چاقي ام الامراض است و به عنوان مثال اگر كسي 10 درصد از وزن خود را كم كند 50 درصد از دردهاي آرتروزي او كاسته خواهد شد.

در صدا وسيما نمي شود نسخه پيچيد

وي بر آموزش سبك زندگي به عموم مردم از طريق حضوري و تشكيل كارگاه ها تاكيد كرد و گفت: براي مداواي يك بيمار متخصص طب سنتي بايد بيمار را معاينه كند و با توجه به شرايط سني و علائم باليني نسخه پيچيد و نسخه پيچيدن براي مردم از طريق صدا وسيما و تلفني درست و قابل تاييد نيست.

وي گفت: نسخه 200 سال پيش را نمي توان براي مردم پيچيد و نوع بيماريها و رده سني آنها امروز متفاوت از زمان قديم است و اصول طب سنتي نيز با توجه به نياز امروز جامعه بايد با تاييد علمي به كار گرفته شود تا اثرات آن مثبت باشد.

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