یادواره 415 شهید مخابرات مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار الله قلی محمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به همت سپاه کربلا، کنگره بزرگداشت سرداران و ده هزار شهید و شرکت مخابرات استان، دومین یادواره 415 شهید عاشورایی مخابرات دفاع مقدس مازندران با محوریت سردارن شهید عیسی اکبری، حجت الله مستشرق و محمد رضایی روز پنج شنبه 13 تیر ماه سال جاری در حسینیه عاشقان کربلا برگزار می شود.



وی هدف از برگزاری این یادواره را انتقال ارزشهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از حماسه و پاکباختگی حماسه آفرینان عرصه مخابرات دفاع مقدس مازندران اعلام داشت و افزود: دفاع مقدس ما همچون نگینی در سرزمین ما می درخشد.



وی اضافه کرد: دفاع هشت ساله ما به همه ملل به ویژه مردم مسلمان، ایمان اعتماد به نفس و امید به پیروزی بخشید و اقتدار قدرت های بزرگ را درهم شکست و آسیب پذیری آنان را عیان کرد.



معاون فناوری ارتباطات و اطلاعات سپاه کربلای مازندران با اشاره به کارآمدی و برتری فناوری سپاه در عرصه جنگ الکترونیک و فضای سایبری، گفت: جنگ سایبری از زیر مجموعه های جنگ نرم است.



وی افزود: سلاح جنگ نرم را غالباً ابزار ارتباطی و اکترونیکی تشکیل می دهند و جنگ نرم در پی از پا در آوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی اجتماعی حاکم تزلزل و بی ثباتی ایجاد کند.



محمدی با اشاره به اینکه فضای سایبری، فضایی است مجازی که به واسطه ابزار غیر فیزیکی کارکردی دوگانه دارد، یعنی سبب ارتقای سطح فکری و تشویش اذهان عمومی و شست وشوی مغزی می شود، گفت: ما برای شناخت فرصت ها و تهدیدات در عرصه ی جنگ نرم در حوزه ی سایبری باید ابزار موجود را بشناسیم و بدانیم کدامیک از آنها، ارتباط بیشتری را برقرار می کند و قدرت نفوذ بیشتری دارد.

وی گفت: تصویر بی سیم چی در کنار فرمانده در جبهه های نبرد نور علیه ظلمت، نشان دفاع صادقانه و عاشقانه رزمندگان مخابرات بسیج و نیروهای مسلح در دفاع مقدس است.



وی افزود: بی سیم چی های راست قامت و ولایتمدار هشت سال دفاع مقدس پا به پای فرماندهان در زیر بارش گلوله ها و آتش سنگین دشمن متجاوز بعثی صهیونیستی به پیش می تاختند و با ایثار و پاکباختگی عاشورایی خود، ارتباط فرماندهان، مسئولین و رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه را به طرز مطلوبی برقرار و از این طریق نقش موثری درپیروزی ها و اهداف رهایی بخش دفاع مقدس ایفا می کردند.



محمدی با اشاره به نقش تعیین کننده رزمندگان و بی سیم چی های مخابرات نیروهای مسلح مازندران و بسیج در دفاع عاشورایی، تصریح کرد: مخابرات نیروهای مسلح و بسیج مازندران در طول جنگ تحمیلی 415 شهید گلگون کفن تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده است.



وی افزود: از تعداد فوق 300 نفر بسیجی و کارکنان رسمی و وظیفه سپاه کربلا، 101 نفر کارکنان ارتش، 9 نفر کارکنان نیروی انتظامی، یک نفر جهاد گر، یک نفر از بسیج هلال احمر و یک نفر از بسیج مردمی بوده، که جوانترین این شهیدان بسیجی شهید محمد انتظامی از قائم شهر و مسن ترین آنان بسیجی شهید 48 ساله قربانعلی توکلی لمراسکی از گلوگاه است.



دفاع مقدس آیتی از بصیرت ولایی بود



فرمانده نیروهای محصوص مالک اشتر گفت: دفاع مقدس امت به پاخواسته و همیشه در صحنه ایرا اسلامی، آیتی از بصیرت ولایی بوده است.

سرهنگ پاسدار نعمت تقی زاده در آستانه برگزاری اولین یادواره 92 شهید گلگون کفن تیپ مخصوص مالک اشتر گفت: دفاع مقدس یکی از حساس ترین و بارزترین برهه های حیات راستین مردم ولایتمدار و سربلند ایران است.



وی با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل های جامعه، گفت: برگزاری یادواره شهدا و یاد شهیدان، ترجیع بند حیات معنوی ما است.



فرمانده نيروهاي مخصوص مالک اشتر با اشاره بر اینکه انقلاب اسلامی نماد عینی و حقیقی اسلام خواهی است، گفت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی راه تجاوز و تعدی بر هر دشمن کور دل و زیاده طلب را خواهد بست.



وی افزود: ایران امروز از آن چنان قدرتی برخوردار است که به تعبیر مقام معظم رهبری هر تهدیدی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد.



تقی زاده با اشاره به نقش بی بدیل سپاه در حراست از انقلاب اسلامی، گفت: با هجوم هجمه های عدیده و گوناگون، پاسدارن انقلاب همواره جان و مال خود را در طبق اخلاص گذاشته و به قدری ایمان و بصیرت خود را تقویت می کنند که در مواجهه با تردیدها از صراط مستقیم و حق عدول نکند.



وی با تأکید بر ولایتمداری مردم همیشه در صحنه ایران، افزود: یکی از اهداف دشمن مخدوش کردن جایگاه والای رهبری است.





