دکتر اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه مجلس گفت: کمیته ای در این زمینه تشکیل نشده چرا که ایجاد کمیته به تصویب مجلس نیاز دارد فعالیتی که در این خصوص انجام گرفته، تشکیل کارگروه دانشگاه و صنعت بوده است.

وی ادامه داد: کارگروه دانشگاه و صنعت مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را قبل از سال جدید با هدف طرح مشکلات و دغدغه‌های کلان دانشگاه‌ها در حوزه پژوهشی و صنعت با حضور برخی از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس، اعضای برخی از دانشگاه های صنعتی و نمایندگان بخش های صنعتی آغاز کرد.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس افزود: در این کارگروه معاونان پژوهشی وزارت خانه‌های مختلف کشور به ارایه گزارش پرداخته و به بررسی کمی و کاستی‌های حوزه پژوهشی پرداختند.

وی ادامه داد: بعد از تصویب بودجه 92 تا کنون جلسه مذکور برگزار نشده و ادامه روند برگزاری این جلسات بعد از ابلاغ بودجه 92 و مشخص شدن معاونان پژوهشی وزارت خانه های مختلف کشور مشخص خواهد شد.

به گزارش مهر، چندی پیش، دکتر علی‌رضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: در راستای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت کمیته ارتباط با صنعت در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

وی افزود: این کمیته با حضور برخی از روسای دانشگاه‌های کشور نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش صنعتی ایجاد شده است و در این کارگروه راه حل‌هایی برای مشکلات بیمه و مالیات در حوزه پژوهشی ارایه شده است .