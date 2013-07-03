انقلاب ما در مسیر درستی قرار دارد/ حمایت از طرح سیستم فدرالی برای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، "توکل کرمان"، برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان و انقلابیون یمنی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد"، اظهار داشت: ما هنوز در مرحله انقلاب هستیم. رئیس جمهوری، رئیس ارتش و نیروهای امنیتی یمن برکنار شده اند. حالا باید ما قدمهای بعدی را برداریم. سیستم ما هنوز سرشار از فساد است. در عین حال کنفرانس گفتگوهای ملی که در آن ما درباره قانون اساسی جدید، قوانین و سازمانهای جدید، دموکراسی و حقوق شهروندی بحث می کنیم و باید از آن دفاع کنیم در حال برگزاری است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره حملات تروریستی اخیر در یمن گفت: در پس این حملات تروریستی طرفداران رئیس جمهوری سابق یمن، "عبدالله صالح" قرار دارند، وی از پولهای زیادی که در دوره سی و سه ساله حکومتش بر یمن دزدیده است حالا استفاده می کند. این حملات، نتیجه حکم مصونیت قضایی صالح است، بدون اینکه وی موظف به ترک عرصه سیاسی شود.

"توکل کرمان" در بخش دیگری از این گفتگو طرح جدایی یمن را برای این کشور خطرناک ارزیابی کرده و تصریح کرد که شکل گیری یک سیستم فدرالی در کشور ما بهتر است. من بر این عقیده ام که چنین طرحی در جنوب یمن هم پذیرفته می شود.

وی افزود: قبل از انقلاب یمن خیابانها خالی بود، اما حالا مردم از حق مشارکت خود در امور کشورشان دفاع می کنند. ما باید بدانیم که تازه در سومین سال بعد از انقلاب هستیم. مردمی که در اعتراضات شرکت کرده اند دقیقا می دانند که سقوط دولت سابق، پایان دگرگونی در کشور ما نبود، بلکه شروع آن بود. دموکراسی در عرض یک سال شکل نمی گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در مصر و تونس اول انتخابات برگزار شد و حالا سعی می شود که قانون اساسی جدیدی ایجاد شود اما در یمن عکس این روند در حال شکل گیری است گفت: اینکه در مصر قبل از تصویب یک قانون اساسی جدید انتخابات برگزار شد ریشه همه مسائل است. انتخابات آخرین نقطه است. باید همه نیروهای یک کشور مشترکا تصمیم بگیرند که تحت کدام قوانین در آینده می خواهند زندگی کنند. در تونس و لیبی روند معقولی در جریان است. اما در یمن احتمالا بهترین روند در حال شکل گیری است.