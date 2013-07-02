به گزارش خبرنگار مهر، آرمان واعظی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از استخرهای پرورش ماهی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر 273 استخر پرورش ماهی در اردبیل دایر است.

وی افزود: این تعداد می تواند سالانه بالغ بر 563 تن انواع ماهی گرمابی و سردابی را تولید کند.

به گفته واعظی پیش بینی شده است تا دو سال آینده ظرفیت تولید ماهی در استان به 10 هزار تن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هم اینک طرحهای مختلف توسعه پرورش ماهی در استان در حال اجرا است، ادامه داد: یکی از این طرحها ایجاد استخرهای کشاورزی پرورش ماهی است.

مدیرکل شیلات استان تاکید کرد: علاوه بر این مطابق با برنامه بلند مدت 10 ساله این دستگاه اجرایی در صورتی که بتوان از تمامی منابع آبی استان استفاده کرد می توان زمینه تولید 100 هزار تن ماهی را به وجود آورد.

وی تاکید کرد: استان اردبیل به دلیل منابع آبی قابل توجه از موقعیت ممتازی در پرورش انواع ماهی از جمله ماهی خاویار و میگو برخوردار است.

واعظی تصریح کرد: می توان با توسعه پرورش ماهیان خاص زمینه صادرات میگو و خاویار از استان را فراهم کرد.