صادق درودگرمسوول امور استانهاي فدراسيون فوتبال با بيان مطلب فوق در گفتگوبا خبرنگار" مهر" افزود: تيم صنعت نفت اين شايستگي را در سالهاي قبل داشته كه خود را جزء چهارتيم نخست ليگ حرفه اي مطرح كند، اما پرداختن به درگيري ها وحاشيه ها اين تيم را ازهدف اصلي خود دوركرده ومن به مسوولان اين تيم توصيه مي كنم به جاي دامن زدن به مسايل حاشيه سازبه دنبال پيدا كردن راهي براي اثبات حقوق خود باشند.

وي افزود: مردم آبادان در طول سالهاي جنگ حقشان را درميدان مبارزه گرفتند وبي ترديد اينبارنيزمي خواهند تيم اول خوزستان و برزيل ايران با حضورمقابل راه آهن حقش را درميدان مسابقه بگيرند وتهديدها وجنجالها تنها شان اين تيم را پايين مي آورد.

درودگربا بيان اينكه فدراسيون فوتبال در دوران مديريت محمد دادكان كاملا مستقل عمل كرده است وهرگز توصيه پذيرنبوده است اظهارداشت: مطمئنا هرحركتي درجامعه با ضريب خطاهايي همراه است وشايسته مسوولان باشگاه صنعت نفت نيست كه موفقيتهاي فدراسيون را با اشتباه يك كارمند يا يك هيات استان زير سوال ببرند و آنرا بي رنگ جلوه دهند. فدراسيون فوتبال يك نهادعمومي غيردولتي است وهيچ مقامي نمي تواند درامور آن دخالت كند.

وي تاكيد كرد: دادكان درطول دوران مديريت خود در فدراسيون فوتبال هرگزتوصيه پذيرنبود و آقاي گودرزي مديرعامل صنعت نفت بهتراست صحبتهاي يك ماهه گذشته خود را به ياد بياورند كه حالا با تغيير180 درجه فدراسيون را درمظان اتهام قرار مي دهند. قرارگرفتن تيم ملي فوتبال ايران درمكان پانزدهم رنكينگ فيفا وخواست هيات وزيران مبني بر اعطاي نشان لياقت به ايشان نشانه مديريت موفق دادكان درفدراسيون فوتبال بوده است.

مسئول امور استانهاي فدراسيون فوتبال با اشاره به اظهارات هوشنگ نصيرزاده مبني برارجاع شكايت باشگاه صنعت نفت به ديوان عدالت اداري ومراجع بين المللي نظيرAFC و FIFA تصريح كرد: ازايشان بعنوان يك دوست وهمكارمطلع انتظار دارم دوستان ما در باشگاه صنعت نفت را كارشناسانه و درست راهنمايي كنند وبي جهت باعث دامن زدن به جريان اخيرنشوند.

وي افزود: توجه ايشان را كه همواره در اظهارات خود به قوانين ومقررات اشاره دارند به اين نكته جلب ميكنم كه دربند يك ماده 59 اساسنامه فيفا تصريح شده باشگاهها و اعضايشان به هيچ عنوان نمي توانند اختلافات خود را به دادگاه بين المللي ارجاع دهند ومسايل بين باشگاهها بايد طبق حكميت وداوري فدراسيونها حل شود. دربند 2همين ماده نيزآمده است فدراسيونها بايد براي عملي شدن موارد بند فوق تبصرهايي را درقوانين خود ايجاد كنند تا اعضاء مطلع باشند، هيچ مساله داخلي به مراجع قانوني فيفا ارجاع نشود.

وي همچنين اظهارداشت: بند 4 ماده هفت اساسنامه فيفا نيزبه اين نكته صراحتا اشاره دارد، ايجاد وراه اندازي ليگ يا مسابقات سراسري دركشورها بايد درچارچوب فدراسيونها و با اجازه فدراسيون ملي كشورها انجام شود و تمامي قوانين و مقررات مسابقات تحت نظر فدراسيو ملي خواهد بود كه اين مساله بر اختيارات تام و كامل فدراسيونهاي ملي تاكيد دارد.

درودگر درمورد نقض قوانين تصريح شده درقوانين فيفا خاطرنشان كرد: با نقض كنندگان قوانين فيفا مطابق ماده 40رفتار خواهد شد كه درآن آمده است اگرباشگاهي موارد قانوني را نقض نمايد، نه تنها ازتمام فعاليتهاي داخلي محروم مي شود، بلكه از تمام مسابقات بين المللي نيزخلع خواهد شد كه در صورت شكايت تيم صنعت نفت به دادگاه چنين سرنوشتي درانتظار اين تيم خواهد بود كه اميدوارم مسئولان اين باشگاه تا زمان باقي است تصميم عاقلانه اي دراين زمينه اتخاذ كنند واجازه ندهند تا اين تيم فرصت حضوردر ليگ برتررا با چنين حاشيه پردازي هايي ازدست بدهد.