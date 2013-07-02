تیم های مدعی در مسابقات لیگ برتر تنیس بانوان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای دور رفت پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس بانوان که از روز گذشته در ساری مرکز مازندران در حال برگزاری است، تیم های گاز تهران، البرز گاز کیش، شهرداری ارومیه و امیر آمل برابر حریفان خود صاحب پیروزی شدند.

در این رقابتها تیم گاز تهران برابر تیم هیئت تنیس خراسان رضوی با نتیجه 3بر صفر پیروز شد، تیم امیر آمل نماینده مازندران در این مسابقات نیز با همین نتیجه از سد تیم دانژه شیراز گذشت.

تیم های البرز گاز کیش و شهرداری ارومیه نیز با نتیجه مشابه 3بر صفر برابر تیم های صبا طب شیراز ، مشایع شیراز به برتری دست یافتند.

پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس بانوان باشگاه های کشور با حضور ۸ تیم گاز تهران، البرز گاز کیش، شهرداری ارومیه، امیر آمل، هیئت تنیس خراسان رضوی، صبا طب شیراز ، مشایع شیراز و دانژه شیراز به میزبانی شهرستان ساری در حال برگزاری است.

مونا گل نبی به عنوان سرداور و زهرا لرستانی از تهران، حدیث بصیر نیا از گلستان، گیتی ایران تاج از آذربایجان شرقی و بهناز تعبدی از خراسان رضوی به عنوان داوران صندلی در این مسابقات به امر قضاوت می پردازند.

این رقابتها که از 11تیرماه آغاز شده تا ۱۷ تیرماه و مشخص شدن قهرمان دور رفت بازی ها به پایان می رسد.