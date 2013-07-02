افتتاح سه مدرسه بنياد بركت در خراسان شمالي/ مشق عاطفه در روستاهاي محروم

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه يازدهم تير ماه، دو مدرسه سه كلاسه در روستاهاي دستجرد اسفراين و باش محله فاروج كه با مشاركت بنياد بركت تحت پوشش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) در خراسان شمالي احداث شده بودند؛ با حضور جلیل بشارتی؛ مشاور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شماري از مسئولان استاني و شهرستاني به بهره برداري رسيدند و بر اساس برنامه قرار است چهارشنبه هم مدرسه چهار كلاسه روستاي خانلق شيروان نيز افتتاح شود.

مديرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی در اين زمينه مي گويد: بنياد بركت براي ساخت اين سه فضاي آموزشي، شش ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال هزينه كرده است.

ابوالقاسم بابايي مي افزايد: اين مدارس ابتدايي در واقع جزو نخستين طرح هاي بهره برداري شده از محل اعتبارات سفر رهبري در حوزه آموزش و پرورش استان محسوب مي شوند.

به گفته وي اين سه روستا تا پيش از اين فاقد مدرسه مناسب ابتدايي براي تحصيل دانش آموزان بودند و با بهره برداري از اين 10 كلاس آموزشي، دانش آموزان روستاهاي فوق الذكر از ابتداي مهر ماه در فضايي مناسب مشغول تحصيل خواهند شد.

بابايي اظهار مي كند: اين سه فضاي آموزشي داراي 807 مترمربع زيربنا و سه هزار و 420 مترمربع محوطه هستند و شرايط مناسب و استاندارد تحصيل كودكان را نيز دارند.

احداث هزار مدرسه در روستاهای محروم کشور

بنیاد برکت که پنج سال پیش زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شکل گرفت، برای تحقق رهنمود رهبر معظم انقلاب برای ساخت هزار مدرسه در روستاهای کشور، برنامه ساخت 318 مدرسه در قالب هزار و 387 کلاس درس در 30 استان کشور را در فاز نخست دستیابی به این هدف، قرار داده است .

این مدارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و فنی و حرفه ای ساخته می شوند و هزاران دانش آموز روستایی را تحت پوشش خود قرار می دهند.

تمامی مدارس ساخته شده توسط بنیاد برکت دارای استانداردهای ملی از جمله فضای آموزشی، فضای پرورشی، تجهیزات آموزشی، محوطه سازی و ... هستند که پس از عملیات احداث، تحویل اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه می شوند.

تاکنون بیشترین برنامه مدرسه سازی بنیاد برکت مربوط به مناطق محروم استان های خوزستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بوده است.

همچنین فعالیت های مدرسه سازی بنیاد برکت در استان های کردستان، هرمزگان و خراسان جنوبی نیز پیشرفت خوبی داشته است.

در حال حاضر هر ماه، چند مدرسه در استان های مختلف کشور توسط مدرسه سازان بی نام بنیاد برکت به بهره برداری می رسد و برنامه ریزی برای ساخت مدارس دیگر آغاز می شود.

بنیاد برکت در خراسان شمالی

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی در زمینه فعالیت های بنیاد برکت در این استان می گوید: حضور بنیاد برکت در روستاها و احداث مدارس در مناطق محروم این استان، مشکلات آموزشی را مرتفع می کند.

ابوالقاسم بابایی در خصوص فعالیت های این بنیاد در این استان با بیان اینکه تاکنون بیناد برکت 21 پروژه مدرسه سازی را در شهرستان های خراسان شمالی اجرا کرده است، می افزاید: بنیاد برکت در نخستین مرحله دو پروژه که شامل مدرسه پنج کلاسه روستای جعفر آباد شهرستان فاروج و سه کلاسه روستای سوخسوهاشم شهرستان راز و جرگلان بود را اجرا کرد که این دو مدرسه افتتاح و تحویل داده شده و اکنون مورد استفاده دانش آموزان منطقه قرار گرفته است.

وی اظهار می کند: مرحله دوم فعالیت این بنیاد هشت پروژه را در بر می‌گیرد که شامل مدارس روستاهای باش محله فاروج، خانلق شیروان، استخری شیروان، کلات یاور بجنورد، کلاته محمدعلی پهلوان بجنورد، زرد مانه و سملقان، سارمران اسفراین و چلوی شیروان است.

بابایی اضافه می کند: از این هشت پروژه چهار پروژه زمستان سال گذشته افتتاح شد، دو پروژه خانلق شیروان و باش محله فاروج سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری افتتاح می شوند و دو پروژه دیگر نیز در مراحل پایانی است که در زمان مقرر گشایش خواهد یافت.

وی می گوید: در مرحله سوم فعالیت های بنیاد برکت در خراسان شمالی، اجرای یک پروژه در روستای خرتوت مانه و سملقان آغاز شد و در مرحله چهارم که شامل مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب می شود؛ ده پروژه‌ سه کلاسه در روستاهای ناوه بجنورد، طراقی ترک بجنورد، چری فاروج، ورق شیروان، اسفید اسفراین، دستجرد صفی آباد اسفراین، چارچوبه گرمه، جوشقان جاجرم، بچه دره راز و جرگلان و حصه گاه مانه و سملقان آغاز شده است.

بابایی اظهار می کند: كار ساخت اين مدارس تا پايان سال جاري پايان يافته و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

وي می افزاید: تاكنون در استان خراسان شمالي توسط بنياد بركت، ۷۲ كلاس درس ساخته و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

خراسان شمالي با ۸۶۷ هزار نفر جمعيت، ۱۶۴ هزار دانش آموز دارد که در سطح هزار و 750 فضای آموزشی و پنج هزار و 44 کلاس درس مشغول تحصیل هستند.