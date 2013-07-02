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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۸

مهدی زاده خبر داد:

10 هزار ليتر فرآورده نفتي در ماسال کشف شد

10 هزار ليتر فرآورده نفتي در ماسال کشف شد

ماسال – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي ماسال از شناسايي و کشف 10 هزار ليتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رحيم مهدي زاده عصر سه شنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: با کسب اطلاعاتي مبني بر اينکه فردي در حاشيه شهر ماسال اقدام به دپوي فرآورده نفتي مي کند، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با شناسايي محل دپوي مواد نفتی، اکيپي متشکل از عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پليس آگاهي و اداره صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي مقام قضايي از محل بازديد کردند.

فرمانده پلیس ماسال گفت: ماموران اعزامي در اين بازديد 10 هزار ليتر فرآورده نفتي كه به طرز ماهرانه اي درمحل جاسازي شده بود را كشف و ضبط كردند.

 وی یادآورشد: عامل دپو فرآورده هاي نفتي نيز دستگير و با تشكيل پرونده مقدماتي به مراجع قضايي معرفي شد.

کد مطلب 2088866

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