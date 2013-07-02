برنامه هاي فرهنگي در جبل النور كوهسنگي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عصارنیا ظهر سه شنبه در محل سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد اظهار كرد: در ایام ماه مبارک رمضان بعد از افطار قرائت قرآن، بیان روایات و پخش کلیپ با موضوعی متناسب این ایام بر فراز جبلالنور انجام خواهد شد.
عصارنيا بيان كرد: با تدارک برنامههای متنوع تابستانی در فرهنگسرای پایداری پیشبینی میشود امسال حدود 80 هزار نفر مخاطب از این فرهنگسرا دیدن کنند.
وي افزود: با توجه به اینکه سال گذشته حدود 40 هزار نفر از شهروندان مخاطب برنامههای تابستانی فرهنگسرای پایداری قرار گرفتند، انتظار میرود امسال این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریبا دو برابر شود.
وی با بیان اینکه علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی از سوی کانونها شاهد توانمندسازی گروههای همیار نیز خواهیم بود،يادآور شد: برنامهریزیهایی نیز برای کانونهای جنگ نرم فعال صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اجرای ویژه برنامههایی همزمان با ایام دفاع مقدس گفت: "جبهه همین نزدیکی" از جمله مهمترین برنامههایی است که اجرای آن در تعطیلات تابستان ادامه خواهد یافت؛ گروهها در قالب تورهایی همراه راویان، با ورود به مناطق عملیاتی و قدم زدن در آن میتوانند احساس یک رزمنده را داشته باشند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به برگزاری برنامههای ویژه سالگرد عملیات و یادواره شهدا افزود: علاوه بر برگزاری کلاسهای تخصصی هنری، علاقهمندان میتوانند برای شرکت در تورهای نیمروزه پایداری ثبت نام کنند.
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