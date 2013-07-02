به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان عصر سه شنبه در نشست کمیته کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری با تاکید بر لزوم تلاش همه دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال، دشتستان اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال بیشتر باید تسیلات کم‌بهره توسط بانک‌ها به خوبی پرداخت شود.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار دشتستان خواستار همکاری همه بانک‌ها برای اشتغال‌زایی شد و افزود: بانک ها باید با پرداخت به موقع تسهیلات در انجام وظایف محوله خود به درستی عمل کنند و سنگ‌اندازی نکنند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی ادارات و نهادها، بیان داشت: برخی از بانک‌ها برای برد یک تیم ورزشی بنرهای چندمتری نصب می‌کنند اما برای گرامیداشت نیمه شعبان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند که موجب شرمندگی هستند.

دهقان با اشاره به میزان اشتغال‌زایی صنعت فرش دستباف در دشتستان خاطرنشان کرد: فرش دستباف دارای توانمندی بالایی در ایجاد اشتغال به ویژه برای بانوان سرپرست خانوار است و باید از این مهم نهایت بهره را ببریم.

وی با تقدیر از ادارات و نهادهایی که در اعتبارات تخصیص موفق بوده‌اند تصریح کرد: مصرف درست و به موقع اعتبارات امری مهم است که باید مورد تاکید بیشتر مسئولان باشد.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار دشتستان در ادامه با انتقاد از بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ضعیف عمل کرده‌اند افزود: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی کند عمل می‌کنند و بهانه‌های بی مورد می‌گیرند که باید خود را اصلاح کنند.