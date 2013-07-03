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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۸:۲۴

پیشنهاد بالای باشگاه الریان قطر به هافبک اسپانیایی

پیشنهاد بالای باشگاه الریان قطر به هافبک اسپانیایی

تیم فوتبال الریان قطر قصد دارد "ویسنته ایبورا" هافبک تیم فوتبال لوانته اسپانیا را جذب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های خبری اسپانیا اعلام کرده‌اند که باشگاه الریان پیشنهاد وسوسه‌برانگیزی را به ویسنته ایبورا هافبک تیم فوتبال لوانته ارائه داده است تا این بازیکن را در فصل 2013-2014 به خدمت بگیرد.

این در حالی است که ایبورای 25 ساله از والنسیا و چند تیم اروپایی دیگر هم پیشنهاد دارد ولی قطری‌ها با مبلغ بسیار زیاد قصد دارند پای او را به لیگ ستارگان باز کنند.

الریان یکی از حریفان تیم استقلال ایران در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا بود. این تیم با وجود دارا بودن بازیکنان بزرگی چون نیلمار و تاباتا موفق نشد، از مرحله گروهی لیگ قهرمان صعود کند.

فصل گذشته در لیگ ستارگان قطر بازیکنان بزرگ دیگری چون رائول گونزالس و جبرئیل سیسه هم حضور داشتند.

کد مطلب 2088912

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