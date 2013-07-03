تهران تابستان امسال قطعی آب ندارد/ وضعیت کیفیت آب شرب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش با بیان اینکه سرانه مصرف آب در استان تهران بالا است، گفت: در شهر تهران حدود 320 لیتر آب در روز برای هر نفر تولید می‌شود که رقم بسیار بالایی ا‌ست.

مدیرعامل آبفای استان تهران افزود: مصرف هر نفر تهرانی در روز حدود 240 لیتر است و مقایسه این میزان با دیگر کشورها به‌ ویژه کشورهای اروپایی که حدود 100 تا 140 لیتر در روز مصرف دارند، نشان از مصرف بسیار بالای تهرانی‌ها دارد.

پرورش ادامه داد: امسال تهران با 270 میلیمتر بارندگی بدترین وضعیت را در کشور داشت، در حالی که در سال گذشته تهران 377 میلیمتر بارندگی داشت و در واقع با کاهش 30 درصدی بارندگی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه برای جمعیت حدود 14 میلیون و 500 هزار نفری استان تهران حدود یک میلیارد و 350 هزار مترمکعب آب تولید می‌شود گفت: مصرف آب استان تهران در این روزها حدود 4 میلیون و 200 هزار مترمکعب است که حدود 3 میلیون و 200 هزار مترمکعب آن در شهر تهران مصرف می‌شود و در واقع مردم استان تهران روزانه معادل ظرفیت دریاچه چیتگر آب مصرف می‌کنند.

تابستان امسال قطعی آب نخواهیم داشت

پرورش خاطرنشان کرد: با برنامه‌ ریزی‌هایی که در آبفای استان تهران صورت گرفته است تابستان امسال قطعی آب نخواهیم داشت، اما اگر بنا باشد سال آینده هم با خشکسالی مواجه باشیم و منابع آبی همچنان محدودتر شوند امکان دارد در سال آینده با مشکلاتی مواجه شویم.

این مقام مسئول در آبفای استان تهران در خصوص تجهیزات آب و فاضلاب شهر جدید پرند گفت: حدود 50 حلقه چاه در احمد آباد مستوفی حفر، 70 کیلومتر خط انتقال انجام و 3 ایستگاه پمپاژ بزرگ و حدود 12 مخزن ایجاد شده و در هیچ جای پرند مشکل نداریم.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران در ارتباط با کیفیت آب تهران بیان داشت: حدود 20 آزمایشگاه داریم که تمام شبکه‌ها روزانه رصد می‌شود؛ ‌همچنین از نظر برابرسازی کیفی آب جنوب و شمال تهران را یکپارچه کرده‌ایم، البته به غیر از یک نقطه در منطقه یافت‌آباد که متعلق به آبرسانی خصوصی است که از دستگاه قضایی پیگیری کردیم که این آبرسانی را به آبفای استان تهران تحویل دهند.

رئیس هیئت مدیره آبفای استان تهران تصریح کرد: آب تهران نه از نظر میکروبی و نه شیمیایی مشکلی ندارد. این وضعیت را به صورت موقت پایدار نگه داشته‌ایم تا زمانی که سد ماملو به بهره‌برداری برسد که در این صورت آب جنوب تهران از بزرگراه آزادگان به پایین را از آنجا تامین خواهیم کرد.

ایجاد تاسیسات جدید

پرورش با بیان اینکه تاسیساتی که ایجاد کرده‌ایم با نگاه کیفی راه‌اندازی شده‌اند گفت: پروژه بزرگی داریم به نام حضرت قمر بنی‌هاشم که حدود 150 کیلومتر لوله 2000 میلیمتر و کمتر از آن تمام تصفیه‌ خانه‌های آب شهر تهران و نیز تمام مخازن را به همدیگر متصل می‌کند.

وی افزود: این پروژه ظرف 3 سال آینده به بهره‌ برداری می‌رسد و آب شمال و جنوب تهران را یکپارچه خواهد کرد؛ به عنوان مثال در سال‌ هایی مانند امسال که ما در سامانه شرق (سدهای لتیان و لار) بارندگی کمتر و در سامانه غرب (سدهای طالقان و کرج) بارندگی بیشتری داشته‌ایم خواهیم توانست آب را در سطح تهران جا به جا کنیم.

پرورش در خصوص طرح فاضلاب تهران گفت: طرح فاضلاب تهران در سال 84 به صورت کامل تایید شد و کار به صورت جدی آغاز شد. با وجود طرح هدفمندی یارانه‌ها و کمتر شدن تخصیص اعتبار در 2 سال گذشته، حدود 5100 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر تهران انجام دادیم که کل طرح حدود 9000 کیلومتر است.

وی با بیان اینکه تقریبا شرق و مرکز تهران زیر پوشش طرح فاضلاب است اظهار داشت: در شهر تهران حدود 28 کیلومتر تونل ایجاد کردیم که حدود 14 متر مکعب در ثانیه ظرفیت انتقال دارد. همچنین در خط غرب حدود 40 کیلومتر خط اجرا کردیم و در تصفیه‌خانه جنوب تهران حدود 7 مترمکعب در ثانیه پساب تصفیه می‌شود.

پرورش افزود: در غرب تهران کار بسیار بزرگی در حال انجام است و با اعتباری که از بانک توسعه اسلامی دریافت کردیم، حدود 4 مدول تصفیه‌خانه ساخته خواهد شد و طبق برنامه‌ ریزی‌ها تا 4 سال آینده فاضلاب تهران را جمع‌ آوری خواهیم کرد.