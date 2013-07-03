تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوازدهم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم شعبان سال 1434 هجری قمری و سوم جولای سال 2013 میلادی.



- روز دوم از مرحله دوم یازدهمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان جهان 2013- جمهوری چک امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه E:

* ایران - کرواسی

* لیتوانی - اسپانیا

* آرژانتین - کانادا

گروه F:

* برزیل - چین

* روسیه - استرالیا

* صربستان - آمریکا

- مرحله یک هشتم نهایی سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان 2013 - مکزیک امروز هم طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* لهستان - ترکیه

* چین - شیلی

* بلژیک - کوبا

* مکزیک - آرژانتین

* روسیه - آمریکا

* ایران - مصر

* فرانسه - کره‌جنوبی

* فنلاند - برزیل

* برزیل - الجزایر

- مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* پرتغال - غنا

* کرواسی - شیلی

* کلمبیا - کره‌جنوبی

* عراق - پاراگوئه