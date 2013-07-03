تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوازدهم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم شعبان سال 1434 هجری قمری و سوم جولای سال 2013 میلادی.
- روز دوم از مرحله دوم یازدهمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان جهان 2013- جمهوری چک امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه E:
* ایران - کرواسی
* لیتوانی - اسپانیا
* آرژانتین - کانادا
گروه F:
* برزیل - چین
* روسیه - استرالیا
* صربستان - آمریکا
- مرحله یک هشتم نهایی سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان 2013 - مکزیک امروز هم طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* لهستان - ترکیه
* چین - شیلی
* بلژیک - کوبا
* مکزیک - آرژانتین
* روسیه - آمریکا
* ایران - مصر
* فرانسه - کرهجنوبی
* فنلاند - برزیل
* برزیل - الجزایر
- مرحله یکهشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* پرتغال - غنا
* کرواسی - شیلی
* کلمبیا - کرهجنوبی
* عراق - پاراگوئه
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