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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۲۱:۱۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تائید نتیجه انتخابات در شهر تهران/17 تیرماه آخرین فرصت بررسی نتیجه انتخابات

تائید نتیجه انتخابات در شهر تهران/17 تیرماه آخرین فرصت بررسی نتیجه انتخابات

رئیس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها از تائید آراء حوزه های انتخابیه شهر تهران خبر داد و گفت: نتیجه 70 درصد از حوزه های انتخابیه سراسر کشور بررسی و مورد تائید قرار گرفته است.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از صحت انتخابات در شهر تهران خبر داد و گفت: بعد از ارائه شکایت هایی از برخی از حوزه های انتخابیه شهر تهران، 10 درصد آراء صندوف های رای این شهر توسط هیات عالی نظارت استان تهران بازشماری و نتیجه انتخابات در تهران توسط هیات نظارت مرکزی تائید شد.

وی با بیان اینکه 70 درصد از آراء حوزه های انتخابیه سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد:  17 تیر ماه آخرین فرصت بررسی آراء صندوق ها و حوزه های انتخابیه توسط هیات های عالی نظارت استان است و اگر نتیجه انتخابات حوزه های انتخابیه توسط این هیات ها مورد تائید قرار گرفت، دیگر هیان نظارت مرکزی دخالتی نخواهد کرد و اگر نتیجه انتخابات مورد تائید نبود شکایات به هیان نظارت مرکزی ارجاع داده می شود.

کد مطلب 2088931

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