تائید نتیجه انتخابات در شهر تهران/17 تیرماه آخرین فرصت بررسی نتیجه انتخابات

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از صحت انتخابات در شهر تهران خبر داد و گفت: بعد از ارائه شکایت هایی از برخی از حوزه های انتخابیه شهر تهران، 10 درصد آراء صندوف های رای این شهر توسط هیات عالی نظارت استان تهران بازشماری و نتیجه انتخابات در تهران توسط هیات نظارت مرکزی تائید شد.

وی با بیان اینکه 70 درصد از آراء حوزه های انتخابیه سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: 17 تیر ماه آخرین فرصت بررسی آراء صندوق ها و حوزه های انتخابیه توسط هیات های عالی نظارت استان است و اگر نتیجه انتخابات حوزه های انتخابیه توسط این هیات ها مورد تائید قرار گرفت، دیگر هیان نظارت مرکزی دخالتی نخواهد کرد و اگر نتیجه انتخابات مورد تائید نبود شکایات به هیان نظارت مرکزی ارجاع داده می شود.