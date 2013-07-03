نگرانی بیماران هموفیلی از عدم تخصیص یارانه دارو/ پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو از جیب بیمار

به گززارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه روابط عمومي كانون هموفيلي ايران آمده است: متاسفانه عدم مديريت بودجه هاي ارزي وزارت بهداشت از يكسو و همچنين عدم تخصيص بودجه هاي كافي به وزارت بهداشت براي تامين كسري اين وزارتخانه بايت تامين يارانه هاي دارويي ناشي از افزايش قيمت داروها موجب به وجود آمدن مشكلات متعدد براي بيماران و كمبودهاي مقطعي و شديد داروها گرديده است. پس از افزايش قيمت داروها كه در حوزه داروهاي توليد داخل تا 40 درصد افزايش و در رابطه با داروهاي وارداتی حدود 2 برابر افزايش قيمت را به وجود آمده است، سازمانهاي بيمه گر مواجه با مشكلاتي گرديدند كه با توجه به اينكه عملا تحويل دارو نمي بايست متوقف گردد، تا حل موضوع مابه التفاوت افزايش قيمتها را از بيماران درخواست نموده اند.

بيماران هموفيلي از آنجا كه وجهي براي دريافت داروهاي خود نمي پرداختند پس از اين افزايش قيمتها عملا براي دريافت هر ويال فاكتور 8 مجبور به پرداخت 5000 تومان شدند كه طي 15 سال گذشته بي سابقه بود. سازمان خدمات درماني بعد از چند روز توانست اين موضوع را حل نموده و در حاضر وجهي بابت تحويل داروهاي انعقادي دريافت نمي نمايد. اما سازمان تامين اجتماعي هنوز نتوانسته است راهكار مناسبي را براي حل مشكل بيماران اتخاذ نمايد. با توجه به نارضايتي شديد بيماران از وضعيت كنوني كانون هموفيلي ايران مذاكراتي را با مسئولين ذيربط در سازمان تامين اجتماعي داشته است، انتظار مي رود تا آخر هفته آينده اين مشكل برطرف شود.

در بخش ديگر از اين اطلاعيه تاكيد نموده است: خوشبختانه گفتگوهاي موفقي با سازمان تامین اجتماعي داشته ايم و مسئولين مربوطه در اين سازمان با رويكرد بسيار مثبت و بيمار محور در مباحثات شركت نمودند و تمام تلاش خود را براي ارايه راهكار فوري در اين حوزه به كار بسته اند. لازم به تاكيد است كه سازمان تامين اجتماعي خدمات خوبي به بيماران خاص و از جمله بيماران هموفيلي ارايه نموده است. ما ضمن اينكه بسيار اميدواريم اين مشكل را سازمان تامين اجتماعي حل نمايد به همان ميزان هم نگران عدم اختصاص بودجه هاي كافي به وزارت بهداشت براي يارانه ناشي از افزايش قيمت داروها از جمله دارو هاي بيماران هموفيلي هستيم. به نظر مي رسد معاونت راهبردي و برنامه ريزي رئيس جمهور مي بايست در این حوزه اقداماتي را به ثمر برسانند.

روابط عمومي کانون هموفیلی ایران در پايان از بيماران هموفيلي سراسر كشور كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند درخواست نموده كه با بردباري و صبوري در انتظار اقدام سازمان تامين اجتماعي بمانند و در صورت لزوم و نياز به دارو با پرداخت فرانشيز داروهاي خود را دريافت نمايند. بيماران به هيچ وجه نبايد به علت اينكه مي بايست وجهي براي دارو پرداخت كنند از درمان به موقع خودداري نمايند. عدم درمان به موقع دارو عواقب جبران ناپذيري براي بيماران به بار خواهد آورد. برخي از بيماران هم به رغم آنكه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند با توجه به عدم اخذ فرانشيز دارو از طرف سازمان خدمات درماني براي اخذ دفترچه خدمات درماني به اين سازمان مراجعه مي نمايند كه اين امر هم خلاف قانون است و هم با توجه به تبادل اطلاعات سازمانهاي بيمه گر ميسر نمی باشد.