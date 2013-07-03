حضور و درخشش بانوی گلستانی در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پینگپنگ بانوان ایران که مسابقات تیمی خود را با دو برد مقابل نپال، قزاقستان و یک باخت مقابل هند از ادامه مسابقات باز ماندند با چهار پله صعود نسبت به سال گذشته توانست عنوان پانزدهمی در بخش تیمی مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کنند و با انجام قرعهکشی رقابتهای دوبل و انفرادی حریفان خود را شناخت.
در مسابقات مرحله انفرادی مریم صامت نماینده گلستانی در تیم ملی در مرحله اول مقابل حریفی از سریلانکا به میدان خواهد رفت و در صورت پیروزی برابر نماینده ژاپن قرار میگیرد.
دیگر نمایندگان ایرانی در دور اول با قرعه استراحت روبرو شدهاند و در دور دوم پریسا صمدی مقابل حریفی از مالزی به میدان میرود؛ نماینده هند رقیب ندا شهسواری خواهد بود؛ سحر رهنما به مصاف پینگپنگ باز تایوانی میرود و محجوبه عمرانی نیز مقال نماینده کرهجنوبی به میدان خواهد رفت.
بانوان ایران در صورت پیروزی مقابل حریفان به جمع 32 نفر برتر راه پیدا میکنند.در مسابقات دوبل نیز تیم مشترک ندا شهسواری و محجوبه عمرانی مقابل تیم سریلانکا به میدان میرود و در صورت پیروزی مقابل حریفانی از چین قرار خواهند گرفت. تیم پریسا صمدی و مریم صامت نیز به مصاف تیم مشترک سنگاپور و هنگکنگ خواهد رفت.
اعزام بازیکن گلستانی به مسابقات ایت بال بانوان کشور
هفتمين دوره مسابقات رنكينگ پاكت بيليارد بانوان در رشته ايت بال به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان به ميزباني هيات بولينگ و بيليارد استان تهران از تاريخ 9 لغايت 12 تير ماه برگزار مي شود.
هیئت بیلیارد استان هانیه حسین زاده را به عنوان بازیکن به هفتمین دوره مسابقات ایت بال بانوان کشور به تهران اعزان کرد .
اين مسابقات در رده سني آزاد و به صورت انفرادي برگزار مي شود و نفرات شرکت کننده در اين مسابقات دارای امتیاز بوده و نتایج بدست آمده در رنکینگ کشوری رشته پاکت بیلیارد محاسبه و نفرات برتر رنکینگ به اردو های تیم ملی معرفی می شوند.
بر اساس تعداد شرکت کنندگان جوایزی به صورت غیر نقدی (چوب نفیس) به نفرات اول تا چهارم این مسابقات اهدا خواهد شد، ضمنا مقام نفرات سوم و چهارم مشترک بوده و به نفرات اول تا چهارم، مدال و حکم قهرمانی اعطاء خواهد شد.
برنامه زمانبندی مسابقات فوتبال زیر گروه باشگاههای استان
از سوی هیئت فوتبال استان گلستان برنامه زمانبندی مسابقات فوتبال زیر گروه باشگاههای استان اعلام شد و تیم شهداء النگ کردکوی با تیم قوشجان آباد آق قلا روز جمعه ساعت 16 عصر در آزادشهر، تیم پویا نگین شهر آزادشهر با تیم هیرکان باغ گلین گرگان روز جمعه ساعت 18 عصر در آزادشهر به رقابت می پردازند.
تیم هیرکان باغ گلین با تیم قوشجان آباد آق قلاروز یکشنبه ساعت 16عصردر آزادشهر و تیم پویا نگین شهر آزادشهر با تیم شهداء النگ کردکوی یک شنبه ساعت 18عصردر آزادشهر مصاف می کنند.
