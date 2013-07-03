حضور و درخشش بانوی گلستانی در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پینگ‌پنگ بانوان ایران که مسابقات تیمی خود را با دو برد مقابل نپال، قزاقستان و یک باخت مقابل هند از ادامه مسابقات باز ماندند با چهار پله صعود نسبت به سال گذشته توانست عنوان پانزدهمی در بخش تیمی مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کنند و با انجام قرعه‌کشی رقابت‌های دوبل و انفرادی حریفان خود را شناخت.

در مسابقات مرحله انفرادی مریم صامت نماینده گلستانی در تیم ملی در مرحله اول مقابل حریفی از سریلانکا به میدان خواهد رفت و در صورت پیروزی برابر نماینده ژاپن قرار می‌گیرد.

دیگر نمایندگان ایرانی در دور اول با قرعه استراحت روبرو شده‌اند و در دور دوم پریسا صمدی مقابل حریفی از مالزی به میدان می‌رود؛ نماینده هند رقیب ندا شهسواری خواهد بود؛ سحر رهنما به مصاف پینگ‌پنگ باز تایوانی می‌رود و محجوبه عمرانی نیز مقال نماینده کره‌جنوبی به میدان خواهد رفت.

بانوان ایران در صورت پیروزی مقابل حریفان به جمع 32 نفر برتر راه پیدا می‌کنند.در مسابقات دوبل نیز تیم مشترک ندا شهسواری و محجوبه عمرانی مقابل تیم سریلانکا به میدان می‌رود و در صورت پیروزی مقابل حریفانی از چین قرار خواهند گرفت. تیم پریسا صمدی و مریم صامت نیز به مصاف تیم مشترک سنگاپور و هنگ‌کنگ خواهد رفت.