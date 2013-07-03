تحقق کامل عدالت در جامعه با عمل به راه و روش پیامبر اسلام (ص) میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری عصر سه شنبه در جمع کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: آموزه های دینی به عنوان یک منبع اصیل در اختیار تمام مسلمانان جهان قرار دارد و در صورت عمل به راه و روش پیامبر اسلام(ص) عدالت در جامعه برقرار میشود.
وی با ابراز خرسندی از پیشرفتهای صورت گرفته در منطقه ویژه پارس افزود: ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم شیوه زندگی پیامبر عظیم شان اسلام و اهل بیت ایشان را مطالعه کنیم و از آن همه درسهای عبرتآموز، پند بگیریم زیرا انسان مسلمان الگویی بهتر از پیامبر (ص) و اهل بیت ایشان در اختیار ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: یک مسلمان واقعی نیاز به راهنما و الگو دارد و با مطالعه در زندگی پیامبر (ص) و درونی کردن ارزشها و هنجارهای اسلامی راه سعادت را یافته و هیچگاه دچار لغزش نخواهد شد زیرا در مسیری حرکت می کند که همان مسیر الهی است.
وی با تاکید بر اینکه پیامبر اسلام و اهل بیت بر اساس بینش توحیدی حرکت می کردند، افزود: پیامبر اسلام (ص) هیچگاه اصول اخلاقی انسانی و اسلامی را برای رسیدن به حاکمیت زیر پا نمیگذاشتند و در زمان رسیدن به حاکمیت نیز تمامی آن اصول را رعایت میکردند و این یک اصل مهم است و باید به آن توجه شود.
مدیر حوزه های علمیه کشور خواستار تعمیق نوع نگاه پیامبر اسلام و اهل بیت به مقوله عدالت در جامعه اسلامی شد و افزود: هر جا سخن از اسلام و مسلمین میشود بی درنگ عدالت اسلامی نیز در ذهن متبادر میشود و این موضوع نشات گرفته از رویکرد پیامبر اسلام است زیرا به حاکمیت و مسئولیت به عنوان یک امانت در نزد خود مینگریستند.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه حضرت علی (ع) 25 سال برای برقراری و تداوم حکومت اسلامی سکوت پیشه کردند، افزود: اهل بیت با تبیین شرایط جامعه و وضعیت موجود عمل میکردند و از هرگونه اقدامی که ممکن بود خطری را متوجه اسلام کند پرهیز میکردند.
وی با تاکید بر اینکه هدف وسیله را توجیه نمیکند، افزود: متاسفانه برخی گمان میکنند باید از هر وسیلهای برای رسیدن به هدف استفاده شود در حالی که پیامبر (ص) و اهل بیت هیچگاه این نوع رفتارها را نمیپسندیدند و معتقد بودند نباید برای هدف از هر وسیلهای استفاده کرد.
