رشد سه برابری سرمایه گذاری دولت در مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح هشت هزار واحد مسکن مهر خوزستان در شهرستان دزفول با اشاره به مشکلات متقاضیان مسکن مهر اظهار کرد: کسانی که در گرفتن وام با مشکل مواجه شدند با سرعت مشکلشان را در دو روز آینده حل می کنیم.

رحیمی افزود: مشکلات ساخت و ساز مسکن مهر کارکنان نیروی انتظامی دزفول را نیز در قالب مسکن مهر با تدبیر استاندار به طریقی حل و فصل می کنیم.

وی با اشاره به اینکه می خواهیم در انتهای این سفر لبخند رضایت را بر لب مردم ببینیم تصریح کرد: افتتاح یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر را این دولت برای دولت بعد به ارث می گذارد و دولت بعد پروژه هایی را که 70 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند افتتاح خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: شایستگی مردم خوزستان خیلی فراتر از این حرف ها است و همه دولت ها باید پیوسته بیایند و مثل دولت احمدی نژاد کار کنند تا پس از سال ها بگوئیم آنچه که مردم خوزستان شایسته آن بودند ادا شد و به حیطه عمل آمد. در همه بخش ها همین طور است و نیازمندی های زیادی برای خوزستانی وجود دارد که در خط مقدم جبهه های ما بود و در جنگ بیشترین آسیب را دید.

رحیمی بیان کرد: باید محرومیت های خوزستان را در همه بخش ها جبران کنیم و بعد اندکی فراتر، برای شایستگی ها و استواری های مردم خوزستان قدم برداریم زیرا هرچه پیش پای مردم خوزستان بریزیم بازهم کم است.

وی با اشاره به مشکلات داخلی و خارجی پیش روی دولت دهم بیان کرد: در همه امور دیگری که دولت تصدی آن را داشت با مزاحمت ها و مشکلاتی که در داخل و خارج داشتیم کار به سختی پیش رفت. آمریکایی ها با تحریک صهیونیست ها برای جبران ضرباتی که از آرمان های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و اقدامات رئیس جمهور دیدند به بهانه انرژی هسته ای ما را با شدیدترین تحریم ها مواجه کردند تا اقدامات دولت را متوقف کنند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد :سال گذشته بودجه های ما آسیب دید و از بعضی کارها بازماندیم و هنوز با هیچ دولتی نمی شود کارهای دولت احمدی نژاد را مقایسه کرد. مسکن مهر به عنوان نهضت مهر در طراز اول است. دولت با خرید زمین و یا واگذاری زمین قیمت مسکن را پائین آورد و مجری هم مجری خوبی بود.



رحیمی تاکید کرد: دولت تاکنون برای ساخت و ساز مسکن مهر در کشور 120هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری کرده است.