ثبت 100 درصدی ولادت و وفات در مهلت قانونی در شهرستان ابهر

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : سازمان ثبت احوال کشور در کنار پاسداری از اسناد هویتی و تابعیتی مردم که مورد تاکید رهبری نیز است کار تولید آمارهای انسانی که زیربنای برنامه ریزی های کلان کشور می باشدبرعهده دارد .

وی اظهار داشت: آمار زمانی ارزشمند است که به هنگام و دقیق باشد و با ترویج فرهنگ ثبت به موقع حیاتی کمک شایانی به دولت برای تحقق برنامه ریزی های کلان خواهیم داشت .

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ابهر با اشاره به پیشرفتهای خوب ثبت احوال گفت: ثبت احوال در سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی در خصوص الکترونیکی کردن خدمات خود اقدام کرده است به صورتی که هم اکنون تمام ادارات ثبت احوال در سراسر ایران به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور متصل هستند و اطلاعات پس از ثبت به صورت آنلاین و لحظه ای در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به ثبت می رسد و می توان آمار لحظه به لحظه ولادت و وفات را بررسی نمود .

محمدی در خصوص ثبت در مهلت قانوني ولادت گفت: در خرداد ماه سال 1392 با تلاش همكاران توانسته ايم شاخص ثبت ولادت در مهلت قانوني 15 روز به ثبت تا يكسال که نشان دهنده ثبت وقایع حیاتی در مهلت هائی که قانون گذار تعیین کرده می باشد به 100درصد رسيده است و اميدواريم بتوانيم در همین جهت حرکت کنیم که این نيازمند همكاري مسئولين و مردم شهرستان است .