وصله های ناجور گردشگری/ ساماندهی کارتن بدستان در حد یک کاور

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که بحث جمع آوری و ساماندهی افراد کارتن و تابلوبدست در حوزه گردشگری مطرح است و زمانی برای ساماندهی این افراد، لباس آرم دار و کاوری بر آنان پوشانده شد و خیلی زود این طرح نیز فراموش شد.

هم اکنون با شروع فصل تعطیلات و روزهای پایانی هفته شاهد رشد قارچ گونه افراد کارتن بدستی هستیم که بر پیکره گردشگری خودنمایی می کنند.

اجاره ویلا، سوئیت اوکازیون، پانسیون، اتاق و ... از جمله کارتن نوشته هایی است که در دست افراد با سنین مختلف در گوشه و کنار مناطق گردشگری از جمله ساحل، خیابان، ورودی پارک ها، حاشیه میادین و تفرجگاهها می توان مشاهده کرد.

حضور و فعالیت این افراد بدون مجوز در حوزه خدماتی و گردشگری و معرفی مسافر به ویلاها و خانه های غیرتحت پوشش میراث فرهنگی در برخی موارد موجب بروز مشکلاتی برای مسافران و یا صاحبان منازل شخصی می شود که ضرورت ساماندهی این بخش الزامی بنظر می رسد.

تبعات فعالیت افراد کارتن بدست

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان در زمینه ساماندهی افراد کارتن بدست حاشیه خیابانها و مناطق گردشگری استان به خبرنگار مهر گفت: حضور این افراد بدون مجوز تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد که نیاز به ساماندهی و جمع آوری است.

وی اظهار داشت: از اینرو ساماندهی مناطق استیجاری به جامعه هتلداران در استان واگذار شد و در ورودی شهرستانها دکه هایی تحت عنوان اجاره منازل استیجاری مستقر شده اند.

وی عنوان کرد: مسافران و گردشگران وارده به استان می توانند با مراجعه به این دکه های مجاز، مراکز اقامتی خود را انتخاب کنند و یک دکه منازل استیجاری در ورودی گرگان و یک دکه در ناهارخوران گرگان فعال شده است و بزودی دکه ای دیگر در میدان بسیج مستقر می شود.

شناسایی 200 منزل استیجاری

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: ساماندهی منازل استیجاری جزو اولویتهای سازمان میراث فرهنگی است و تاکنون 200 منزل استیجاری در استان شناسایی شده است.

عباسی گفت: از این تعداد مجوزهای لازم به 50 واحد داده شد و بقیه در شرایط اخذ استعلام هستند.

وی یادآورشد: همچنین جلسه ای را با فرمانداریهای شهرستان گذاشتیم که بتوانیم این منازل را استیجاری کنیم و تمامی تلاشها بر این است که بتوانیم بحث منازل استیجاری و افراد کارتن بدستان را ساماندهی کنیم و در صورتیکه کسانیکه رعایت نکنند با توجه به قانون با آنان برخورد می شود.

افتتاح خانه جهانگرد

عباسی افتتاح خانه های جهانگرد را از دیگر اقدامات برای ساماندهی مناطل استیجاری و افراد کارتن بدست بیان کرد و گفت: قبل از سال جدید خانه جهانگرد در نوکنده راه اندازی شد و با توجه به راه‌اندازی دو خانه جهانگرد در استان گلستان، این خانه‌ها برای خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران ساماندهی می‌شوند.

وی تصریح کرد: نظر به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری این استان و اطلاع‌رسانی مناسب در این راستا، خانه‌های جهانگردی استان گلستان برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران راه‌اندازی شده‌اند.

عباسی با اشاره به اینکه نخستین خانه جهانگرد استان گلستان، در پایگاه اطلاع‌رسانی نوکنده راه‌اندازی شده افزود: بنای «کاخ رضاخانی» در جوار روستای خوش‌ییلاق از توابع شهرستان آزادشهر در محور آزادشهر ـ شاهرود، به عنوان دومین خانه جهانگرد استان گلستان، مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ارائه خدمات می‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان ادامه داد: این خانه‌ها کمک خواهند کرد تا جاذبه‌ها و امکانات استان گلستان به گردشگران بیشتر و بهتر معرفی شوند.

وی افزود: برای فعالیت هر چه بهتر خانه‌های جهانگردی با انجمن‌های دانشجویی حوزه گردشگری ارتباط برقرار شده است تا از ظرفیت آنها استفاده شود و یک سری پکیج‌های معرفی استان مانند سی‌دی و بروشور، نقشه و راهنمای استان آماده خواهد شد تا به مسافرانی که به استان سفر می‌کنند، ارائه شود.

لزوم ساماندهی کارتن بدستان اجاره ویلا

همچنین معاون امور عمرانی استاندار گلستان، بر لزوم جمع آوری و ساماندهی کارتن بدستان اجاره ویلا در استان تاکید کرد.

عبدالرضا دادبود برتسریع جمع آوری کارتن به دستان و ساماندهی چادرهای مسافرتی دراین استان تاکید کرد و اذعان داشت: تهیه اطلاعات پایه ای از کلیه مناطق وظرفیت های استان به همراه ظرفیت های جدید و همچنین مجموعه ای از اقدامات و ظرفیت های مختلف گردشگری، فرهنگی، تاریخی و صنایع دستی در اولویت برنامه ها باشد و نسبت به توسعه ظرفیت های گسترده گردشگری استان با اولیت بندی و با توجه به حدود اعتبارات این بخش اقدام شود.

وی تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری دربخش های مختلف گردشگری را انگیزه ای جهت سرمایه گذاران گردشگری استان گلستان برشمرد.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان گفت: اخذ عوارض در تفرجگاه های استان گلستان متناسب با خدمات ارائه شده دراین اماکن باشد.

دادبود گفت: با توجه به فرارسیدن ایام تابستان و فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه، درصورتی که عوارض اخذ شده در اماکن تفرجی استان متناسب با خدماتی همچون سرویس بهداشتی، پارکینگ و آب آشامیدنی و... باشد، مورد اعتراض عموم قرار نخواهد گرفت.

وی همچنین برتشکیل کمیته ای در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان با عضویت سازمان های مرتبط همچون شهرداری و... تاکید نمود و بر قانونمند بودن اخذ عوارض دراماکن تفرجی این استان اشاره داشت.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه بر تعیین تکلیف مناطق نمونه گردشگری این استان با توجه به ظرفیت های جدید این مناطق و تعیین محدوده ها اشاره داشت و افزود: درقالب چارچوب و ضوابط موجود وبا جمع بندی کارشناسی و با هماهنگی سازمان های متولی و با نگاه توسعه پایدار، وضعیت مناطق نمونه گردشگری این استان مشخص شود.

وی همچنین بر مشترک شدن شرح خدمات مناطق نمونه گردشگری استان که تاکنون توسط دو ارگان میراث فرهنگی و منابع طبیعی اخذ می شد، اشاره داشت و گفت: با اجرایی شدن شرح خدمات مشترک، متقاضیان مجبور به ارائه دو شرح خدمات نخواهند بود.

به گزارش مهر، افراد کارتن بدست اجاره ویلاها، لیست بلند بالایی از سوییت ها و ویلا ها از ساحل گرفته تا جنگل، از ویلاهای ساماندهی شده گرفته تا ویلاهای اوپن دارند و زمانی طرح ساماندهی آنها دنبال شد اما در حد یک کاور باقی ماند.

به تاکید کارشناسان، اگر بناست افراد کارتن بدست برچیده شود باید از ظرفیت بنگاههای املاک و مراکز رزرواسیون قانونی بهره مند شد و باید طرح راهنمایان گردشگری با بهره مندی از موجه ترین ها پیاده شود.

حضور افراد کارتن بدست و اجاره مناطل شخصی ساماندهی نشده بر رونق گردشگری گلستان و کار واحدهای اقامتی مجاز و هتل ها تاثیر منفی دارد و در برخی موارد سبب خالی ماندن ظرفیتهای این بخش می شود.

از تعداد 18 هتل استان یک مجموعه چهار ستاره، سه مجموعه سه ستاره، هشت مجموعه دو ستاره و بقیه یک ستاره هستند و مجموع هتلهای استان 492 اتاق و یک هزار و 360 تخت دارند.