پایانی بر درمان دردناک پوسیدگی دندان/ رشد دندان با سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، این درمان که توسط پژوهشگران ژاپنی ارائه شده است، می تواند جایگزین درمان کانال ریشه ، پر کردن و حتی روکش دندان شود.

در حال حاضر، درمان پوسیدگی های دندان با برداشتن هر گونه مغز دندانی(پالپ) ملتهب اطراف آن، پر کردن دندان و یا روکش کردن آن انجام می شود. اما این شیوه موفقیت محدودی دارد و مشکل به طور مداوم آن قدر پیشرفت می کند تا آنکه فرد مجبور شود کل دندان را بکشد.

دکتر میساکو ناکاشیما مجری این تحقیقات از مرکز ملی سالمندان و پیری شناسی اوبو در ژاپن گفت: پوسیدگی دندان و التهابات اطراف مغز دندانی یک مساله پرچالش بهداشت عمومی است چرا که پوسیدگی دندان نه تنها درد زیادی برای بیمار به همراه دارد بلکه می تواند به دیگر مشکلات جدی برای سلامتی او از جمله بیماریهای قلبی منجر شود.

پوسیدگی دندانی زمانی روی می دهد که باکتری ها یا عفونت ها به فرایند طبیعی ترمیم دندان، لطمه وارد کنند. اگر دندان فرسایش یابد، مینای سخت بیرونی به سمت داخل دندان نفوذ می کند؛ امری که می تواند موجب بروز عفونت و در نهایت از بین رفتن بافت نرم مغز دندان شده و نیاز به کانال کشی ریشه یا کشیدن دندان را ایجاد می کند.

مغز دندان برای تشخیص حس از جمله گرما، سرما و فشار لازم و حاوی سلول های بنیادی است که می توانند بافت دندان را احیا کند.

دکتر ناکاشیما با همکاری محققان دانشگاه ناگویا، درمانی بر پایه سلول بنیادی را آزمایش کردند که می تواند مغز دندان را باززایی کرده و در نتیجه به طور کلی ساختار سالم و پیشین دندان را احیا کند.

این پژوهشگران در تلاش برای ارزیای ایمنی پیوند سلول بنیادی مغز دندان در انسان به عنوان مقدمه برای کارآزمایی بالینی آینده، آزمایش هایی را بر روی سگها انجام دادند.

آنها کار خود را با کانال کشی ریشه دندان بر روی یک گروه 18 تایی از سگها آغاز و سلول های بنیادی مغز دندان را جمع آوری کرده و سپس آنها را در آزمایشگاه با عامل رشدی موسوم به G-CSF درمان کردند.

پژوهشگران در بررسی نتایج خود که شامل مقایسه سلول های درمان شده با G-CSF و یک گروه کنترل سلول درمانی نشده بود، دریافتند، سلول هایی که با G-CSF رشد داده شده اند بافت مغز دندان را باززایی کرده و به طور کامل کانال ریشه دندان را پر کرده اند.

این دانش پژوهان دریافته اند همچنین سلول های بنیادی مغز دندان که با عامل رشد G-CSF درمان شده اند میزان بیشتری مغز دندانی تولید کرده اند.

همچنین در این شیوه کاهش سلول های التهابی، کاهش مرگ سلول ها و افزایش چشمگیر در رشد اکسونی قابل توجه بود علاوه بر این هیچ شواهدی از سمیت یا عوارض جانبی مشاهده نشد.

بر اساس این نتایج پیش بالینی از تاثیر و بی خطری این شیوه، کارآزمایی بالینی احیای مغز دندان با مجوز وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن آغاز شده است.