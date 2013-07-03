کام باغداران البرز شیرین شد/ ثبت دو رکورد جهانی در تولیدات باغی

به گزارش خبرنگار مهر، باغشهر گذشته و کلانشهر حال کرج در پیشینه خود تولیدات کشاورزی و باغی مرغوب و با کیفیت را به همراه نام کشاورزان نمونه اش ثبت کرده است و البته حضور مراکز تحقیقاتی کشوری وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از جمله موسسه تحقیقاتی علوم دامی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و حضور پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران همواره موجب شده است از کرج و استان البرز به عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشور یاد شود.

مرغوبت خاک کشاورزی البرز بسیاری از باغداران و کشاورزان بومی و حتی غیر بومی را بر آن داشته است تا با استفاده حداکثری و بهینه از این نعمت خدادادی علاوه بر کمک به تامین نیاز همشهریانشان، در افزایش تولید و بهره وری تولیدات کشاورزی کشور نیز یاری رسان باشند.

چندی پیش در موسسه علوم دامی کشور واقع در کرج از کشاورزان نمونه استان که برخی از آنان کشاورز نمونه کشوری نیز شناخته شده بودند تجلیل شد و آنجا بود که هریک از این افراد نمونه از تلاش بی وقفه و با امید خود در عرصه تولید برای مقابله با هجمه های اقتصادی دشمن سخن می گفتند.

خوشبختانه تمامی باغداران و کشاورزان نمونه استان که موفق به کسب رتبه های کشوری شده اند از تجهیزات مکانیزه استفاده می کنند و یکی از عوامل موفقیت خود را ورود علم و بکارگیری افراد متخصص در حوزه های کاری خود عنوان می کنند.

بر طبق آمار مجموع مساحت باغات استان البرز عدد 26 هزار هکتار در نشان می دهد که باغداران آن سالانه 450 هزار و 800 تن تولید میوه هایی همچون هلو و شلیل، آلو و گوجه، گلابی و گیلاس را دارند.

البرز با استعدادهای مناسب در حوزه باغداری و تولید میوه موفق شده است رتبه اول کشوری در تولید هلو و شلیل و رتبه دوم کشوری را در تولید گلابی به خود اختصاص دهد.

اما برای رسیدن به تولید پایدار توجه به مدیریت آب در باغات، انجام اقدامات ترویجی، انتقال یافته های تحقیقاتی در عرصه تولید، مدیریت تغذیه در باغ ها، کنترل آفات و بیماری ها البته با تاکید بر کنترل غیر شیمیایی مورد نیاز است که بر طبق گفته مسئولان سازمان جهاد کشاورزی البرز برنامه ای جامع برای پیاده سازی این موارد در باغ ها تدوین شده است.

اما بهانه این گزارش ثبت رکورد جدید تولید گیلاس و آلو برای اولین بار در کشور و جهان توسط یکی از باغداران تلاشگر این استان است.

ثبت دو رکورد جهانی در تولید گیلاس و آلو در البرز

استان البرز تنها هشت درصد از سطح زیر کشت آلو در کشور را به خود اختصاص داده است و این درحالی است که این استان با تولید 58 هزار و 327 تن، 20 درصد آلو کشور را تولید می کند.

همچنین در محصول گیلاس البرز با دو هزار و 600 هکتار و تولید 233 هزار و 925 تن 13 درصد گیلاس کشور را را تولید کرده و در جایگاه دوم کشوری تولید این محصول قرار دارد.

اما ارائه این آمار مقدمه ای برای بیان ثبت رکورد جدید در تولید این دو میوه محبوب در بین مردم است.

عباس آقایی باغدار نمونه ای که موفق به برداشت 55 تن گیلاس و 70 تن آلو در هر هکتار شده است این رکورد در حالی به ثبت رسیده است که استان البرز در محصول آلو و گیلاس به ترتیب 20 و 13 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است.

استفاده از تکنولوژی و مدیریت عامل موفقیت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص این رکوردها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متوسط تولید آلو در کشور هشت و نیم تن در هر هکتار است که البته رکورد تولید نیز با 32 تن در هکتار در اختیار باغداران البرز است.

عباسعلی عامری ادامه داد: خوشبختانه باغدار البرز با استفاده از علم روز توانست رکورد تولید 70 تن در هکتار را در کشور و در جهان به ثبت برساند و این رکورد در حالی به ثبت رسیده است که بر اساس اعلام فائو میزان تولید جهانی این محصول 38 تن در هکتار بوده است.

وی همچنین در خصوص ثبت رکورد 55 تن گیلاس در هر هکتار گفت: رکورد تولید گیلاس در استان 20 تن بوده و سالانه 240 تن از این میوه در کشور تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اظهار داشت: رکورد جهانی تولید این میوه 30 تا 35 تن در هر هکتار بوده است.

هر ساله گروهی از کارشناسان بخش ترویج، سازمان جهاد کشاورزی، بخش تحقیقات و تولید در باغات حضور پیدا می کنند و بر اساس استاندارهای تدوین شده تعدادی درخت را به صورت رندوم انتخاب کرده و پس از برداشت محصول و وزن گیری میزان تولید در هکتار را تخمین می زنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به علل موفقیت این باغدار اشاره و تصریح کرد: استفاده از آبیاری تحت فشار، حداقل استفاده از سموم، هرس به موقع، مدیریت تغذیه و ..... از جمله مهمترین عوامل در افزایش میزان بهره وری محصولات است.

عامری به طرح های تدوین شده در حوزه باغبانی در البرز اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه و ارتقا بهره وری در باغات میوه مهمترین طرح در این حوزه است که طرح هایی از جمله توسعه باغات آبی، اصلاح و احیا باغات فرسوده درجه دو، خذف باغات فرسوده درجه سه، بهینه سازی مصرف آب، تولید محصول سالم، شناسنامه دار کردن باغات، مبارزه با آفات و .... را در زیر مجموعه خود جای داده است.

وی تاکید کرد: در بحث بهینه سازی مصرف آب نیز طرح های مهمی از جمله تغییر شیوه آبیاری از سنتی به تحت فشار، انتقال آب با لوله و احداث کانالهای آبیاری را تدوین کرده ایم.

برنامه های تدوین شده در حوزه کشاورزی و دغدغه های مسئولان استان برای احیا کشاورزی و باغداری نوین در البرز نوید آینده ای روشن را در این حوزه می دهند.

امید است با بهره گیری تمام از ظرفیت های کشاورزی و باغی استان و البته استفاده از نیروها مجرب و تحصیل کرده در این حوزه در آینده ای نزدیک شاهد ثبت رکوردهای جدید باشیم.

...........................

گزارش از عاطفه بیات