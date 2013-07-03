اختصاص 15 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه شامگاه سه شنبه در همایش دهیاران مازندران در سالن شماره یک استانداری اظهار داشت: در دولت نهم و دهم با استقرار دهیاری در کنار شورای اسلامی شاهد پیشرفت پروژه های عمرانی و خدماتی در روستا بودیم.

وی افزود: در قانون بودجه سالجاری هشت درصد اعتبارات عمرانی برای بهسازی و اجرای طرح هادی و بقیه آن در محدوده روستایی هزینه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اعلام اینکه بودجه عمرانی امسال در استان 189 میلیارد تومان است، گفت: حدود 15 میلیارد تومان اعتبار عمرانی صرف هزینه پروژههای عمرانی در روستا می شود.

فرزانه از اختصاص 55 میلیارد تومان اعتبار از طریق ماده 180 قانون بودجه برای اجرای پروژههای عمرانی در روستا خبرداد وگفت: همچنین حدود هفت میلیارد و700 میلیون تومان از محل اعتبارات آسفالت در مناطق محروم هزینه می شود.

وی با اعلام اینکه در قانون بودجه سال 92 اعتبارات مناسبی برای توسعه روستا در استان اختصاص یافت، افزود: قانون بودجه می تواند چشم اندازو نقشه پیشرفت روستا باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه تغییر کاربری آبندان در روستا ممنوع است، گفت: آب بندها سرمایه روستاهای استان بوده و می توان به عنوان جاذبه گردشگری، پرور آبزیان و اشتغال دانش آموختگان استفاده شود

فرزانه افزود: برای احیای آبندهای مخروبه تسهیلات و اعتبارات استانی در قالب بودجه سال 92 لحاظ شده است

وی متوسط درآمد یک خانوار روستایی در مازندران بر اساس طرح اقتصاده خانوار را یازده میلیون و 300 هزار تومان اعلام و تصریح کرد: در کشور ما این رقم هفت میلیون و900 هزار تومان بوده است.

فرزانه با اعلام اینکه 25 درصد درآمد خانوار روستایی از محل کشاورزی است، افزود: متوسط درآمد یک خانوار روستایی در مازندران بیشتر از میانگین کشوری است که می توان این رقم را به 15 تا 20 میلیون تومان رساند.

وی در پایان گفت: با همت شورای اسلامی و دهیاران در روستا گردشگری روستایی را جهت جذب توریست و گردشگر در مازندران احیا کنیم.