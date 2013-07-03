به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مالی تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه طی هفتههای گذشته باعث افت کیفیت بازیکنان این تیم اصفهانی در لیگ برتر شده و برخی از بازیکنان آن را به جدایی از تیم اصفهانی مجبور کرده است.
تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه که در فصل گذشته به دلیل مشکلات مالی نتوانست عملکرد خوبی در لیگ برتر از خود به نمایش بگذارد، در فصل جاری بر خلاف پارسال شرایط بهتری را تجربه کرده و با گذشت 6 هفته از مسابقات لیگ برتر 4 پیروزی و تنها یک شکست متحمل شده است.
مشکلات مالی این تیم اصفهانی اما طی هفتههای گذشته فشار قابل توجهی به بازیکنان این تیم آورده و باعث شده محمد خوشاقبال و علی حامدی، دو بازیکن سمنانی تاثیرگذار این تیم در صدد جدایی از تیم صنعت مبارکه برآیند.
حسین مرادی، سرمربی تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: این دو بازیکن که در فصل جاری عملکرد خوبی برای ما به نمایش گذاشته بودند، طی هفتههای گذشته به دلیل مشکلات مالی در صدد جدایی برآمدهاند و از ما رضایتنامه خود را درخواست کردهاند.
وی افزود: متاسفانه بازیکنان ما با گذشته هفتهها هنوز هیچ مبلغی دریافت نکردهاند و بخش قابل توجهی از قرارداد این بازیکنان به آنها پرداخت نشده است.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه ادامه داد: تیم ما طی هفتههای گذشته از بودجههای پارسال هزینه خوابگاه و رفت و آمد خود را پرداخت کرده اما متاسفانه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم هیچ پولی دریافت نکردهاند که این مسئله در ادامه مشکلات ما را افزایش خواهد داد.
وی اضافه کرد: در صورتی که مسئولان فکری به حال مشکلات مالی تیم ما نکنند، صنعت در ادامه نمیتواند روند رو به رشد خود را ادامه دهد اما در صورت حمایت مسئولان، ما میتوانیم حتی مدعی قهرمانی لیگ برتر نیز باشیم.
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