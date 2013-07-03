افتتاح 53 پروژه عمرانی در روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا آزادی کناری شامگاه سه شنبه در اولین همايش شركت تعاوني دهياري مازندران در سالن شماره یک استانداری مازندران از وجود 53 شرکت تعاونی دهیاری فعال در استان خبر داد و گفت: هزار و 524 دهیاری عضو این شرکت تعاونی بوده و درحال حاضر سرمایه شرکت تعاونی دهیاران در استان 178 میلیون تومان است.

وی افزود: هزار و 802 دهیاری مصوب در استان داریم که از این تعداد هزار و 600 دهیاری فعال هستند.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران از اشتغالزایی 440 نفر در شرکت تعاونی دهیاری در استان خبر داد و گفت: جمع آوری زباله، اجرای پروژه های عمرانی و طرح هادی، ساماندهی صدور پروانه و طرح سالمسازی دریا را می توان از جمله عملکرد شرکت تعاونی دهیاری در روستا برشمرد.

آزادی کناری از افتتاح 53 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 35 میلیارد ریال توسط شرکت تعاونی دهیاری در استان خبر داد و گفت: از این تعداد پروژه حدود 17 طرح احداث ساختمان دهیاری و بقیه در قالب بهسازی معابر وفضای سبز روستایی بوده است.

وی با اعلام اینکه در سال 84 حدود 500 دهیاری فعال در استان داشتیم، افزود: هم اکنون هزارو 802 دهیاری مصوب در استان داریم که بیش از سه برابر افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل امور روستایی استان از اختصاص 34 میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته برای دهیاری استان خبر داد.