توانمندسازی دهیاریها در بورس تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل روحی شامگاه سه شنبه در نخستین همايش شركت تعاوني دهیاریهای مازندران اظهار داشت: تاسیس بانک قرض الحسنه دهیاران از منابع شرکت تعاونی دهیاری در روستا در برنامه کاری همه بخشداران و دهیاران استان قرار گیرد.

وی درآمدزایی دهیاری ها از اصلی ترین دغدغه های مسئولان، دهیاران و شوراهای روستایی است که البته بورس یکی از بهترین راه ها برای رفع این دغدغه است

بخشدار رودپی جنوبی ساری افزود: جهت درآمدزایی برای روستاها نمی توان فقط به شیوه های سنتی اکتفا کرد و باید با استفاده از ابزار نوین در جهت کسب درآمدهای پایدار تلاش کرد.

روحی یکی از بهترین راه های نوین در کشور برای سرمایه گذاری و توانمندسازی مالی، بورس اعلام کرد و یادآور شد: برای درآمدسازی باید بر ابزارهای مالی شناخته شده و کارآمد تکیه کرد.

وی با بیان اینکه شرکت های تعاونی دهیاری برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی نیاز به اعتبارات دارند، گفت: در توسعه پایدار در بافت های روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها باید از شرکت تعاونی جهت اشتغالزایی حمایت شود.

روحی با بیان اینکه اجرای طرح های عمرانی در روستا به شرکت تعاونی دهیار واگذار شود، گفت: از ظرفیت مهندسین و دانش آموختگان در شرکت تعاونی جهت اجرای پروژه های عمرانی در بافت های روستایی استفاده شود.

مازندران دارای بیش از 3 هزار روستا است.