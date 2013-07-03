بايد به سمت توليد صادرات گرا برويم/ توسعه و اشتغال پايدار در گرو پرداختن به صنعت، معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، همايش روز صنعت عصر سه شنبه با حضور روساي صنعت، معدن و تجارت استان ، اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن با حضور معاون برنامه ريزي استانداري كرمانشاه كرمانشاه و جمعي از فعالان اقتصادي در محل اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد.

در اين مراسم جهانگير شاهمرادي ضمن تبريك صنعت روز به تلاشگران اين عرصه و با اشاره به نامگذاري هاي سال ها توسط مقام معظم رهبري گفت: نامگذاري سال تحت عنوان حماسه اقتصادي تداوم زنجيره هاي گذشته بوده و اهميت مسئله اقتصاد و توليد را از ديدگاه مقام معظم رهبري رسانده و اهميت اقتصاد در كنار توليد و صنعت بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به تحمل سختي ها ي زياد ناشي از تحريم ها توسط صنعتگران گفت: شابد بگويم تحريم ها بي اثر بوده اما با وجود شكوفايي در خيلي از موارد فشارهايي را نيز بر صنعتگران داشته و هزينه هايي را نيز به توليد تحميل كرده است.

وي افزود: ما در صنعت و توليد هدف والايي داریم و به خاطر رسيدن به اين هدف بالا هزينه هاي زيادي را تحمل كرده ايم.

شاهمرادي تصريح كرد: در اين مدت تحريم های بخش خصوصي هزينه هاي زيادي را تحمل كرد و دولت بايد در سياست هاي كلان خود بخشي از اين هزينه ها را جبران كند.

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان كرمانشاه گفت: ما براي رسيدن به يك مسير و راه درست بايد گذشته را بررسي و از آن به نتايجي برسيم.

شاهمرادي خاطرنشان كرد: هم اكنون كشور ما در عرصه توليد حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و بسياري از كالاهاي مورد نياز در داخل توليد مي شود.

وي افزود: البته ما بايد به نقطه اي برسيم كه علاوه بر توليد به صادرات دست يابيم و بايد نگاه به صادرات نگاه برنامه اي و پايبند به يك استراتژي راهبردي باشد.

وي توليد صادرات محور را براي داشتن اقتصادي شكوفا ضروري دانست و گفت: بايد در جهت توليد كالاهاي صادراتي علاوه بر رفع نيازهاي داخلي تلاش كرده و بخش توليد را قو ي كنيم.

وي با اشاره به ظرفيت هاي استان چه از نظر آب و هوايي و مرز مشترك با عراق و چه از نظر وجود صنايعي چون پتروشيمي گفت: ظرفيت هايي در استان ما موجود است كه در سابر استان ها نظير یا مشابه آن نيست و ما بايد با توجه به اين ظرفيت ها به سمت توليد صادرات محور پيش رقته و از خام فروشي پرهيز كنيم.

شاهمرادي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله گفت: بايد سياست هاي توسعه استان مد نظر قرار گرفته و نگاه ما بايد ما را به اهداف مورد نظر برساند، چون شرايط كشور به گونه اي است كه وقتي كالايي دچار مشكل مي شود ما بايد محورهاي توسعه استان را نيز تغيير دهيم.

وي خاطرنشان كرد: سند توسعه استان بايد به سمتي برود كه توليد صادرات گرا محور توسعه استان قرار گيرد.

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان كرمانشاه، توجه به حوزه تجارت و توليد را از ضروريات برشمرد و گفت: بايد زيرساخت هاي صادراتي و تجارتي حمايت شوند و بايد مديريتي خردمندانه بر واردات داشته باشيم.

وي توجه به نيروي انساني فعال را از ديگر ضروريات براي رسيدن به توسعه برشمرد و گفت: توليدكننده، پيله و تاجران ما بالقوه بوده و نياز به برنامه هاي حمايتي از سوي مسئولين دارند.

وي تقويت توانايي شركت هاي خدمات مهندسي را گام در جهت صادرات گرايي دانست و گفت: اين افراد بايد توانا شوند تا بتوانند در كشورهاي ديگر بازاريابي كرده و اينها مي توانند حلقه مفقوده اي در حوزه توليد باشند.

وي گفت: اگر نگاه ما نگاه صادرات گرايي باشد باد استاندارد سازي صورت گرفته و اين نياز به آموزش دارد.

شاهمرادي، توجه به نيازهاي روز دنيا، كاهش قيمت تمام شده و توجه به ليست توليد كالا و استفاده از برنامه هاي روز دنيا را از جمله راهكارهاي صادرات موفق دانست.

وي، بازاريابي محصولات و توسعه صادرات، تكميل زنجيره توليد كالا با ارزش افزوده بال، كاهش وابستگي در مواد اوليه و قطعات و ايجادظرفيت در حوزه توليد را از جمله سياست هاي كلان سازمان صنعت معدن و تجارت عنوان كرد.

شاهمرادي، رسيدن به استقلال ارزي، تكميل طرح هاي نيمه تمام كشور، سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته، ارتقا كيفيت ورقابت پذيري در كنار بهبود فضاي كسب و كار را لازمه رسيدن به اقتصادي پايدار دانست.

وي با اشاره به وضعيت صنت و معدن در استان كرمانشاه ، پايش مستمر واحدهاي صنعتي و معدني و تامين مواد اوليه اين واحدها، برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز، تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي ، معرفي واحدها جهت استفاده از تسهيلات بانكي و رفع مشكلات واحدهاي صنعتي در قالب برگزاري جلسات مستمر ستاد تسهيل را از جمله سياست هاي حمايتي سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان كرمانشاه برشمرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه در پايان گفت: اگر به دنبال اشتغال و توسعه پايدار كشور هستيم و مي خواهيم روند زندگي مردم بهتر شود هيچ راهي جز پرداختن به صنعت، معدن و تجارت نداريم.

عمده مشكل واحدهاي صنعتي كمبود نقدينگي است/ پرهيز از خرد كردن اعتبارات

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: عمده مشكل واحدهاي صنعتي كمبود نقدينگي است كه واحدها با آن درگيرند.

به گزارش خبرنگار مهر، معراج محرابی عصر سه شنبه در مراسم روز صنعت در استان كرمانشاه كه با حضور برخي از مسئولين و فعالان صنعتي و اقتصادي در محل اتاق بازرگاني استان كرمانشاه برگزار شد با اشاره به تحمل مصايب جنگ از سوي مردم استان كرمانشاه گفت: امروز جنگ ما با دشمنان، اقتصادی بوده و عملکرد دشمن در این میدان قابل محاسبه نیست.

وي تصريح كرد: تلاش و كوشش كارآفرينان پشتيبان جنگ بوده و امرز جنگ ما جنگ اقتصادي است و كارآفرينان در حوزه صنعت و معدن كمتر از رزمندگان نيستند.

وي افزود: در طي تحريم هاي فشارهای زيادي بر صنعت‌گران وارد شد، اما با شجاعت ایستاده‌اند و شاهد بوده ايم كه دشمنان جز ناامیدی چیزی به‌دست نیاورده‌اند.

محرابي گفت: برخلاف پيش بيني هاي دشمنان تحریم‌ها موجب ایجاد فرصت شده و بی‌شک دشمن در عرصه اقتصادی شکست خواهد خورد.

وي افزود: گاهي تحريم ها تا فلج كردن توليد كنندگان يش رفت اما با همت مديران اين تحريم هاي فلج كننده به فرصت تبديل و ما در بسيار موارد به خودكفايي رسيده ايم و اين هنر كه مديريت را بر مبناي مقتضيات زماني تغيير دهيم.

محرابي گفت: امروز باز هم عراق فرصتي براي كشور و استان ماست و در تلاش براي ايجاد نمایشگاه دائمی در بازارچه پرویز خان هستيم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه ، مشكل عمده واحدهاي صنعتي را كمنبود نقدينگي دانست كه واحدها با آن دست و پنجه نرم مي كنند.

وي گفت: امروز صنعت در شرايط سختي به سر مي برد و بايد به داد صنعت برسيم و از خرد كردن اعتبارات پرهز كنيم.

محرابي در پايان خاطرنشان كرد: از خرد كردن اعتبارات و تخصيص آن به بخش هاي كوچك پرهيز كنيم چرا كه اگر صنايع بزرگ تقويت شوند خود اينها و واحدهاي كوچك و پايين دستي ايجاد مي كنند.