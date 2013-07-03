همایش هم اندیشی تدوین سند مطالبات استان از رئیس جمهور يازدهم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش هم اندیشی تدوین سند مطالبات استان کرمانشاه از دولت يازدهم عصر سه شنبه آغاز شد و تا پاسي از شب در محل تالار آترین کرمانشاه و با حضور اقشار مختلف ادامه داشت.

سهراب دل انگيزان استاد دانشگاه و صاحب نظر در علوم اقتصادي و سياسي كه يكي از نگارندگان اين سند است، در حاشيه برگزاري اين مراسم به خبرنگار مهر گفت: اين سند، سندي از نيازمندي ها، ظرفيت ها و ملاك هاي انتخاب افراد براي استان كرمانشاه طي 4 ساله دولت آينده است.

وي افزود: در اين سند بخش اعظمي از مطالبات مردم استان كرمانشاه از دولت يازدهم درج شده كه به تاييد و امضاي شركت كنندگان در اين هم انديشي خواهد رسيد و سپس توسط نمايندگاني به رئيس جمهور منتخب منتقل مي شود.

دل انگيزان ادامه داد: حضور 500 تن براي تاييد و امضاي سند تدوين شده پيش بيني شده است كه حدود 100 تن نيز به نمايندگي آن را به رئيس جمهور منتخب انتقال مي دهند.

در اين مراسم اقشار مختلفي از جمله نمايندگان اصناف، برخي از مديران مسئول نشريات جمعي از نمایندگان مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از جمله، سید سعید حیدری طیب و محمد رزم( نمایندگان مردم کرمانشاه) و حجت الاسلام وحید احمدی (نماینده مردم صحنه، کنگاور و هرسین) در كنار برخي از نمایندگان منتخب در شورای اسلامی شهر کرمانشاه حضور داشتند.

توجه به بيكاري و استفاده از نيروهاي بومي متخصص ، حل مشكلاتي چون ريزگردها و مطالباتي از اين دست موارد مطرح شده در اين نشست هم انديشي بود كه مورد تاكيد قرار گرفت.

به گفته مسئولين برگزاري اين همايش تنها در جهت رسيدن به مطالبات و نيازهاي مردم استان و انعكاس مشكلات و نيازها طي تدوين سندي به رئيس جمهور يازدهم برگزار شده است.