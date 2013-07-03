ايران سرشار از نيروهاي خلاق و متفكر/ مسير مهندسي صنايع و اقتصاد با يكديگر متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن آرام عصر سه شنبه در همايش افتتاحيه كارگروه مهندسي صنايع در همدان كه در تالار فجر برگزار شد، افزود: فكر و انديشه تنها سرمايه دانشجويان است و باید با شناخت نظام سرمايه‌گذاري، فعاليت گروهي در بازاركار را مد نظر داشته باشند.

افراد با انتخاب درست شغل، شأن و موقعيت خود را نيز ارتقا می دهند

وی با بیان اینکه افراد با انتخاب درست شغل، شأن و موقعيت خود را نيز ارتقا می دهند، گفت: فكر و انديشه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي سرمايه‌هاي ارزشمندي هستند.

مشاور شركت خودروسازي لكسوس، اظهار داشت: اگر دانشجويان نسبت به موقعيت و شرايط زماني و همچنين سيستم سرمايه‌داري آگاهي داشته باشند، در عرصه فعاليت با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد.

همدان بايد به قطب علمي و پژوهشي كشور تبديل شود

مدير عامل و رئيس هيأت مديره بنياد علم پژوهان همدان نيز در اين مراسم با بيان اينكه استان همدان بايد به قطب علمي و پژوهشي كشور تبديل شود، افزود: تقويت بنيه علمي اعضاي بنياد، توليد علم و جذب نخبگان، حمايت از پژوهشكده‌هاي مهندسي و تشكيل كارگروه‌هاي تحقيقاتي براي ورود به بخش صنعتي از اهداف تشكيل بنياد علم پژوهان همدان است.

محمدجواد يوسفي محور فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي بنياد را در رشته‌هاي دپارتمان مهندسي برق، صنايع، كامپيوتر، رباتيك و مهندسي پزشكي اعلام كرد و يادآور شد: بيكاري از معضلات استان همدان است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

کارآفرینی برای جوانان مد نظر باشد

يوسفي ادامه داد: در شهر همدان مشكل بيكاري و مسأله مهاجرت فارغ‌التحصيلان به نقاط ديگر بيشتر به چشم مي‌خورد، به طوري كه مهندسان اين عرصه پس از فارغ‌التحصيلي يا وارد بازار كار كاذب مي‌شوند و يا به استان‌هاي بزرگتر مانند تهران مهاجرت مي‌كنند.

وي برنامه‌نويسي را از نيازهاي اساسي دانشجويان برشمرد و اظهار داشت: بنياد علم‌پژوهان همدان نيازمند حمايت و همكاري دولت است تا در پنج سال آينده بتوان در استان سازمان بين‌المللي مردم نهاد تشكيل داد و همدان را به قطب علمي در رفع بيكاري تبديل كرد.

بنياد علم‌پژوهان همدان نیازمند حمایت است

وي با تأكيد بر لزوم حمايت مسئولان بويژه پارك علم و فناوري و معاونت فرهنگي شهرداري از اين بنياد، عنوان كرد: انتظار مي‌رود با برنامه‌هايي كه در بنياد علم‌پژوهان همدان در نظر گرفته مي‌شود گام‌هاي مهم و بزرگي براي كارآفريني در استان برداشته شود.

مديرعامل بنياد علم‌پژوهان همدان گفت: اين بنياد، نهادي مردمي بوده كه در راستاي انتخاب استان همدان به عنوان قطب علمي و پژوهشي كشور تلاش مي‌كند.

شناخت توانائيها لازمه شناسايي فرصت‌هاي شغلي است

مشاور بنياد علم‌پژوهان همدان نيز در اين همايش شناخت توانائيها را لازمه شناسايي فرصت‌هاي شغلي دانست و گفت: توانايي‌ها و تخصص‌هاي فني و مهارتي دانشجويان بايد براي انطباق با فرصت‌هاي شغلي شناسايي و ساماندهي شود تا بتوان حلقه اتصالي بين دانشگاه و صنعت را ايجاد كرد.

فرهاد فيضي منش با بيان اينكه صنايع ايران رشته نوپايي است اظهار داشت: تشكيل كارگروه مهندسي صنايع فرصت خوبي براي آشنايي با فضاي كسب و كار است كه دانشجويان بايد از آن استفاده كنند.

دانشجويان توانايي‌ها و تخصص‌هاي مهارتي خود را به بنياد معرفي كنند

مشاور بخش كارگروه صنايع بنياد علم‌پژوهان همدان با بيان اينكه رشته صنايع از رشته‌هاي نوپا در ايران است، عنوان كرد: براي دستيابي به اهداف تعيين شده اين بنياد انتظار مي‌رود دانشجويان توانايي‌ها و تخصص‌هاي مهارتي خود را به بنياد معرفي كنند تا برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي در اين رابطه صورت گيرد.

فرهاد فيض‌منش افزود: متأسفانه بسياري از دانشجويان بعد از فارغ‌التحصيلي به دنبال ورود به بازار كار هستند و اين نكته را فراموش مي‌كنند كه مسير مهندسي صنايع و اقتصاد با يكديگر متفاوت است.