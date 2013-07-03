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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۵

آرام:

ايران سرشار از نيروهاي خلاق و متفكر/ مسير مهندسي صنايع و اقتصاد با يكديگر متفاوت است

ايران سرشار از نيروهاي خلاق و متفكر/ مسير مهندسي صنايع و اقتصاد با يكديگر متفاوت است

همدان - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه پلي‌تكنيك اسپانيا گفت: ايران ظرفيت‌هاي زيادي در زمينه نيروهاي خلاق و متفكر دارد كه بايد از اين ظرفيت‌ها بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن آرام عصر سه شنبه در همايش افتتاحيه كارگروه مهندسي صنايع در همدان كه در تالار فجر برگزار شد، افزود: فكر و انديشه تنها سرمايه دانشجويان است و باید با شناخت نظام سرمايه‌گذاري، فعاليت گروهي در بازاركار را مد نظر داشته باشند.

افراد با انتخاب درست شغل، شأن و موقعيت خود را نيز ارتقا می دهند

وی با بیان اینکه افراد با انتخاب درست شغل، شأن و موقعيت خود را نيز ارتقا می دهند، گفت: فكر و انديشه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي سرمايه‌هاي ارزشمندي هستند.

مشاور شركت خودروسازي لكسوس، اظهار داشت: اگر دانشجويان نسبت به موقعيت و شرايط زماني و همچنين سيستم سرمايه‌داري آگاهي داشته باشند، در عرصه فعاليت با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد.

همدان بايد به قطب علمي و پژوهشي كشور تبديل شود

مدير عامل و رئيس هيأت مديره بنياد علم پژوهان همدان نيز در اين مراسم با بيان اينكه استان همدان بايد به قطب علمي و پژوهشي كشور تبديل شود، افزود: تقويت بنيه علمي اعضاي بنياد، توليد علم و جذب نخبگان، حمايت از پژوهشكده‌هاي مهندسي و تشكيل كارگروه‌هاي تحقيقاتي براي ورود به بخش صنعتي از اهداف تشكيل بنياد علم پژوهان همدان است.

محمدجواد يوسفي محور فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي بنياد را در رشته‌هاي دپارتمان مهندسي برق، صنايع، كامپيوتر، رباتيك و مهندسي پزشكي اعلام كرد و يادآور شد: بيكاري از معضلات استان همدان است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

کارآفرینی برای جوانان مد نظر باشد

يوسفي ادامه داد: در شهر همدان مشكل بيكاري و مسأله مهاجرت فارغ‌التحصيلان به نقاط ديگر بيشتر به چشم مي‌خورد، به طوري كه مهندسان اين عرصه پس از فارغ‌التحصيلي يا وارد بازار كار كاذب مي‌شوند و يا به استان‌هاي بزرگتر مانند تهران مهاجرت مي‌كنند.

وي برنامه‌نويسي را از نيازهاي اساسي دانشجويان برشمرد و اظهار داشت: بنياد علم‌پژوهان همدان نيازمند حمايت و همكاري دولت است تا در پنج سال آينده بتوان در استان سازمان بين‌المللي مردم نهاد تشكيل داد و همدان را به قطب علمي در رفع بيكاري تبديل كرد.

بنياد علم‌پژوهان همدان نیازمند حمایت است

وي با تأكيد بر لزوم حمايت مسئولان بويژه پارك علم و فناوري و معاونت فرهنگي شهرداري از اين بنياد، عنوان كرد: انتظار مي‌رود با برنامه‌هايي كه در بنياد علم‌پژوهان همدان در نظر گرفته مي‌شود گام‌هاي مهم و بزرگي براي كارآفريني در استان برداشته شود.

مديرعامل بنياد علم‌پژوهان همدان گفت: اين بنياد، نهادي مردمي بوده كه در راستاي انتخاب استان همدان به عنوان قطب علمي و پژوهشي كشور تلاش مي‌كند.

شناخت توانائيها لازمه شناسايي فرصت‌هاي شغلي است

مشاور بنياد علم‌پژوهان همدان نيز در اين همايش شناخت توانائيها را لازمه شناسايي فرصت‌هاي شغلي دانست و گفت: توانايي‌ها و تخصص‌هاي فني و مهارتي دانشجويان بايد براي انطباق با فرصت‌هاي شغلي شناسايي و ساماندهي شود تا بتوان حلقه اتصالي بين دانشگاه و صنعت را ايجاد كرد.

فرهاد فيضي منش با بيان اينكه صنايع ايران رشته نوپايي است اظهار داشت: تشكيل كارگروه مهندسي صنايع فرصت خوبي براي آشنايي با فضاي كسب و كار است كه دانشجويان بايد از آن استفاده كنند.

دانشجويان توانايي‌ها و تخصص‌هاي مهارتي خود را به بنياد معرفي كنند

مشاور بخش كارگروه صنايع بنياد علم‌پژوهان همدان با بيان اينكه رشته صنايع از رشته‌هاي نوپا در ايران است، عنوان كرد: براي دستيابي به اهداف تعيين شده اين بنياد انتظار مي‌رود دانشجويان توانايي‌ها و تخصص‌هاي مهارتي خود را به بنياد معرفي كنند تا برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي در اين رابطه صورت گيرد.

فرهاد فيض‌منش افزود: متأسفانه بسياري از دانشجويان بعد از فارغ‌التحصيلي به دنبال ورود به بازار كار هستند و اين نكته را فراموش مي‌كنند كه مسير مهندسي صنايع و اقتصاد با يكديگر متفاوت است.

کد مطلب 2088985

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