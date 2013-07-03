۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۰۹

كاشفي:

تمام مشكلات را نبايد به پاي تحريم ها گذاشت/ برخورد تعزيراتي صدمات بزرگي به بخش خصوصي زد

تمام مشكلات را نبايد به پاي تحريم ها گذاشت/ برخورد تعزيراتي صدمات بزرگي به بخش خصوصي زد

كرمانشاه - خبرگزاري مهر: رئيس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه گفت: برخي از كم كاري ها و عدم برنامه ريزي مسبب مشكلاتي بود كه در سر راه صنعت و توليد وجود داشت و نيايد همه را به پاي تحريم ها بگذاريم.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی عصر سه شنبه در مراسم صنعت كه در محل اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد با اشاره به آسيب هاي ناشي از تحريم ها گفت: برخي از مشكلات به وجود آمده بر سر راه صنعت و توليد ناشي از عدم برنامه ريزي و يك سري كم كاري ها بود كه نبايد به پاي تحريم ها نوشته شود.

وي تصريح كرد: متاسفانه برخي از قوانين مالياتي و تعزيراتي يكي از مشكلات توليد كنندگان بود و براي مثال مي توان به بحث قيمت گذاري و برخوردهاي تعزيراتي بدون توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و با برخورد هاي مالياتي ناشي از تاخير در پرداخت ماليات اشاره كرد كه ضررهاي زيادي را به بخش خصوصي زده است.

كاشفي گفت: در شرايط كنوني بخش صنعت از بقيه بخش ها مظلوم تر واقع شده و معافيت هاي مالياتب كه براي بخش هايي چون كشاورزي وجود دارد به اين بخش اختصاص داده نشده است.

وي افزود: براي مثال كشاورزي از ماليات معاف و بخش صنعت ماليات هاي سنگيني را بايد بپردازد.

كاشفي گفت: سیاست‌گذاری‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به بخش صنعت مناسي نبوده و امروز فضا، فضاي متغيري است و براي عبور از مشكلات موجود نياز به همكاري و همدلي بخش خصوص و دولتي و همچنين دور كردن حواشي است.

وي توجه به بحث تورم توسط سياست گذاران بخش اقتصاد را از ضروريات دانست و گفت: مهار تورم در شرايط كنوني از ضروريات است و تورم آنقدر ضربه زده كه تا كنترل نشود چيزهاي ديگر قابل كنترل نبوده و اولين مسئله براي كاهش تورم كنترل نرخ ارز است.

كاشفي كمبود نقدينگي را از مشكلات واحدهاي صنعتي برشمرد و افزود: کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی در سال گذشته افزایش یافت و با رشد ناخالص ملی صفر و تورم 39 درصدی روبه‌رو شدیم.

وي مشكل بعدي را عدم حمايت از توليد ملي دانست و گفت: ما عقيده داريم ظرفيت فعلي نمي تواند كشور را از اين مرحله به مرحله بعدي ببرد.

كاشفي افزود: بحث بعدي بحث اجراي كامل قانون بوده كه بايد در جهت بهبود فضاي كسي و كار و كم كردن فشار بخش دولتي به بخش خصوصي باشد و بحث جريمه يكي از اين مشكلات و فشارهاي دولن به بخش خصوصي است.

همه قانون هاي حمايتي در حال خاك خوردن است

رئيس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه گفت: متاسفانه همه قانون هاي حمايتي در حال خاك خوردن است.

وي افزود: ما بايد به اين عقيده برسيم كه ما و توليدكنندگان صاحب خانه ايم.

كاشفي ادامه داد: هم اكنون بهترين تشكل ها در بخش صنعت در كرمانشاه وجود داشته و بايد اين تشكل ها با اتفاق نظر خواهان رسيدن به اهدافشان باشند.

وي در پايان گفت: در صورت هم دلي و هم فكري مطمئن باشيد كه فشارها دائمي نخواهد بود.

در ادامه مهندس رضايي عضو هيئت مدير منطقه ويژه اقتصادي اسلام آباد غرب طي سخناني به برخي از ويژگي و مزاياي مناطق ويژه اقتصادي پرداخت و آنرا ضرورت هر كشور براي اتصال به بازار هاي جهاني برشمرد.
 

