صنايع امروز را تب دار مي بينم/ سود تسهيلات بانكي به صنايع در ايران بسيار بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم عصر سه شنبه در همايش روز صنعت كه در محل اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد گفت: خوشبختانه امروز تمام زيرساخت هاي سرمايه گذاري، توليد و اشتغال در استان فراهم شده است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي استان و موقعيت جغرافيايي هم مرزي با عراق؛ استان كرمانشاه را دروازه تجاري غرب دانست و گفت: با توجه به اين موارد بايد ظرفيت سرمايه گذاري و صنايع در استان را تقويت كنيم.

رزم با اشاره به مشكلات صنعت گفت: صنايع امروز را تب دار مي بينم و حالت عادي ندارد اين تب ناشي از مشكلات است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

وي با اشاره به تحريم ها افزود: هم اكنون ما دچار تحريم ها هستيم و دشمنان به محض اينكه بفهمند ما به كالايي نياز داريم آن را تحريم مي كنند لذا براي مقابله با اين مسئله زيرساخت هاي صنعت و توليد را بايد تقويت كرد.

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: مشكل نقدينگي، تامين مواد اوليه، طولاني بودن فرآيند تسهيلات و ارائه تسهيلات با بهره بانكي بالا از مهمترين مشكلات توليد و صنعت در ايران است.

وي خاطرنشان كرد: اما مشكل قابل بررسي تب دار بودن صنايع است كه بايد بررسي شود و بايد ديد كه اين تب ناشي مشكل خود واحدهاي صنعتي است، ناشي از كيفيت كالاهاي توليدي در قياس با كالاهاي خارجي است؟ و... كه بايد بررسي و در مان شود.

رزم، مشكل مستهلك بودن ماشين آلات صنعتي و عدم اختصاص 30 درصدي يارانه دولت به توليد را از ديگر مشكلات صنعت و توليد در ايران برشمرد.

وي بر فعال نگه داشتن صنايع تاكيد كرد و گفت: در صورتي كه يكي از اين صنايع متوقف شود احياي آن كار سنگيني بوده لذا بايد آنها را در هر شرايطي فعال نگه داشت.

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس، سودهاي بالاي بانكي براي تسهيلات اختصاصي به صنايع را نگران كنند دانست و گفت: در كشورهاي اروپايي و آمريكايي اين سودها به حداقل ممكن و بين 2 تا 3 درصد ايت در حالي كه اين سود در ايران حدود 17 و به گفته برخي صنعتگران تا 40 درصد هم مي رسد.

وي گفت: امروز بايد اين قوانين بازنگري و قانون هاي حمايتي بيشتري از صنعتگران وضع شود.

وي اشاره اي به روند اجراي پروژه راه آهن غرب، پالايشگاه آناهيتا و كارخانه خودرو سازي كرمانشاه داشت و گفتك به مردم اطمينان مي دهيم كه نمايندگان در مجلس پي گيري اين پروژه ها در جهت رونق اقتصادي و اشتغالزايي استان هستند.

رزم در پايان گفت: همه مسئولين باد تلاش كنند كه مشكلات صنايع استان را به حداقل رسانده و در بحث تسهيل و تسريع در اجراي قانون هاي حمايتي پيشرو باشند.