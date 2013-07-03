مردم استان کرمانشاه سهمی از توسعه کشور نداشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سرمست شامگاه سه شنبه در همایش هم اندیشی تدوین سند مطالبات استان کرمانشاه از رئیس جمهور منتخب که در محل تالار آترین کرمانشاه برگزار شد با اشاره به رنج های متحمل شده بر مردم این استان گفت: مردم استان کرمانشاه رنج زیادی را در زمان جنگ کشیده اند اما از توسعه کافی برخوردار نبوده و اگر بخواهیم استان کرمانشاه را با سایر استان های توسعه یافته مقایسه کنیم مانند دو ورزشکارند که یکی(استان های توسعه یافته) به قله کوه رسیده و از بالا به پایین نگاه می کنند و استان کرمانشاه ورزشکار دیگر بوده که در کوهپایه مانده است.

وی با اشاره به 8 سال جنگ تحمیلی و باران بمباران ها بر مردم این استان گفت: در آن زمان استان های دیگر مشغول توسعه زیرساخت های خود بودند و استان کرمانشاه از این مزایا بی بهره ماند و هم اکنون نیز با دست های خالی کارهای بزرگی بزرگی را انجام می دهند.

وی با اشاره به ظرفیت های به وجود آمده در استان کرمانشاه اعم از بازارچه پرویز خان و مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب که در دست انجام است گفت: استان کرمانشاه دارای ظرفیت های قابل توجهی در همه زمینه ها بوده که باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از استان ها در زمان بمباران های کرمانشاه با ارز هفت تومانی به پیشرفت رسیدند، اما استان کرمانشاه از رشد توسعه در کشور عقب مانده و محروم بوده است.

دبیر همایش هم اندیشی تدوین سند مطالبات استان کرمانشاه از رئیس جمهور منتخب در کرمانشاه گفت: مطالبات ما در این سند عینی و مشترک است و ما تنها می خواهیم که صنایع مان فعال شوند، وضعیت نابسمان معیشتی و اقتصادی مردم درست شود و هم چنین به وضع بیکاری در استان رسیدگی صورت گیرد.

وی افزود: این مطالبات بر اساس کار کارشناسی دسته بندی و تنظیم شده و من معتقدم که اگر بتوانیم بخش کوچکی از این مطالبات را که تدوین شده تامین کنیم موفق بوده ایم.

سرمست ادامه داد: ما باید کاری کنیم که آیندگان و فرزندانمان از ما بد نگویند و نگویند که پدران ما برای ما چه کاری کرده اند؟!

وی در پایان گفت: مردم استان کرمانشاه همواره نجیب و یاور نظام بوده اند و نظام هر چه از آنان خواسته انجام داده اند و هم اکنون نوبت به نظام و دولت است که مطالبات این مردم را در نظر گرفته و آن را عملی کند و همه اقشار نیز باید در استان دست به دست هم داده و خواستار تحقق این مطالبات باشند.

