به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین جشنواره مردمی داستان رسول آفتاب با موضوع فتنه در 15 قرن تاریخ اسلام، روز سه‌شنبه 11 تیرماه با حضور رحیم مخدومی، حسن ابوحمزه و رضا عبداللهی صابر به ترتیب دبیر، دبیر علمی و دبیر اجرایی آن در موسسه فرهنگی هنری کافه کراسه برگزار شد.

مخدومی دبیر جشنواره رسول آفتاب و مدیرمسئول موسسه فرهنگی هنری به همین نام در ابتدای برنامه نحوه برگزاری دو دوره قبلی این جشنواره را یادآور شد و در ادامه با گرامیداشت یاد امیرحسن فردی داستان‌نویس، گفت: فردی همیشه منش شاگرد نوازی داشت به گونه‌ای که همه شاگردان و نویسندگان شیفته ساده‌زیستی، مراودات و اخلاق نیکوی او بودند.

وی با یادآوری اینکه در دوره دوم جشنواره رسول آفتاب از محمدرضا سرشار تقدیر شده است، نویسنده پیشکسوتی را که در دوره سوم از او تقدیر خواهد شد، گلعلی بابایی نام برد و در وصف او و دلیل این انتخاب تاکید کرد: او از سابقون است و فعالیت‌های فرهنگی بابایی در جبهه‌ها بر کسی پوشیده نیست. او سردمدار تألیف کتاب نخستین کنگره سرداران شهید بود که در سال 75 برگزار شد.گلعلی جزو اولین کسانی بود که تاریخ رزم‌نویسی یا همان لشکرنویسی را به جریان انداخت.

به گفته دبیر جشنواره رسول آفتاب، در مراسم اختتامیه سومین دوره این جشنواره که ساعت 16 جمعه 14 تیرماه در صحن امامزاده جعفر (ع) پیشوای ورامین برگزار خواهد شد، یک نشست علمی با عنوان «نسبت داستان‌نویس با دغدغه‌های انقلاب» و با حضور قاسمعلی فراست، کامران پارسی‌نژاد، محمدرضا سرشار و سیدمصطفی فرقانی برگزار و همچنین از کتاب «رجل سیاسی» دربردارنده 40 داستان از 30 نویسنده - که آنها را برای جشنواره داستان رسول آفتاب ارسال کرده‌اند - رونمایی خواهد شد.

مخدومی گفت: در جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف مرسوم است که تقدیرنامه‌های برگزیدگان توسط برخی از مسئولان کشوری و لشکری مثل رئیس جمهور امضا می‌شوند اما در جشنواره رسول آفتاب، لوح‌های تقدیر متبرک شده است به امضا و اثر انگشت مادران شهدای ورامین. چندین خانواده در پیشوای ورامین هستند که دو یا سه شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند البته اکثر والدین این شهدا دار فانی را وداع گفته‌اند به همین منظور برای متبرک کردن تقدیرنامه‌ها از مادران سه شهید و نیز پدر سه شهید درخواست کرده‌ایم تا تقدیرنامه‌ها را با امضا و اثر انگشت خود مزین کنند.

وی در توضیح بیشتر یادآور شد: ظاهراً در جشنواره‌های دیگر امضای رئیس جمهور و یا وزیر ارشاد، شاخص اعتبار جوایز است ولی ما آمده‌ایم تعریف خودمان را از اعتبار یک جایزه ارائه کرده‌ایم و می‌خواهیم اعلام کنیم چه چیزی ارزش است چه چیزی ارزش نیست؟

دبیر جشنواره رسول آفتاب همچنین از آنچه کم‌کاری در حوزه داستان انقلاب نامید، گلایه کرد و یادآور شد: 34 سال از انقلاب گذشته اما هنوز رمانی در قد و قامت انقلاب اسلامی نوشته نشده است و متاسفانه وزرای ارشاد ما هم معمولاً تدارکاتچی وضعیت موجود می‌شوند.

مخدومی در پایان با بیان اینکه از غلامعلی حداد عادل برای حضور و سخنرانی در جشنواره رسول آفتاب دعوت به عمل آمده است، درباره دلیل حذف بخش‌هایی مانند دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و جریان انحرافی، در فراخوان بین‌المللی جشنواره رسول آفتاب هم گفت: بعضی موضوعات کاملاً مصرف داخلی دارند و لذا این قسمت‌ها در بخش بین‌المللی فراخوان جشنواره، نیامدند.

در ادامه حسن ابوحمزه دبیر علمی جشنواره رسول آفتاب نیز با اشاره به فرآیند ارسال و داوری آثار به سومین دوره این جشنواره، گفت: حدود 150 تا 200 اثر برای ما ارسال شد که از این میان 113 اثر استخراج شد و از میان این 113 اثر هم 103 داستان به مرحله داوری راه یافت و در نهایت 3 اثر برگزیده و 7 اثر شایسته تقدیر شدند.

وی به فراخوان بین‌المللی این جشنواره و استقبال داستان‌نویس عرب از جشنواره هم پرداخت و یادآور شد: حدود 500 اثر از کشورهایی مانند سوریه، عراق، فلسطین، مصر، تونس، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و لیبی برای ما ارسال شد ولی مشکلی که ما داشتیم در بحث ترجمه بود و در واقع امکان این کار برای ما فراهم نبود. در هر حال از این 500 اثر 230 عنوانش داستان بود که 150 عنوان آن استخراج شد و از این میان هم 98 داستان به مرحله داوری راه یافت و در نهایت 8 داستان از 8 نویسنده شایسته تقدیر شناخته شدند.

دبیر علمی جشنواره رسول آفتاب همچنین با اشاره به شناسایی 100 پایگاه مرتبط با حوزه داستان در ایالات متحده آمریکا، مدعی شد: امکان ارسال فراخوان جشنواره به صورت ایمیلی، برای این پایگاه‌ها فراهم نشد و لذا از نویسندگان و مسلمانان آمریکایی قطع امید کردیم.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که چگونه ممکن است ایمیل شما به آمریکا نرسیده باشد؟ گفت: ما خودمان هم نمی‌دانیم. ولی این اتفاق افتاد.

در ادامه رضا عبدالهی صابر دبیر اجرایی سومین جشنواره رسول آفتاب نیز دلیل تاخیر در برگزاری اختتامیه این جشنواره را درگیر بودن موسسه فرهنگی هنری رسول آفتاب با مسائل مربوط به نمایشگاه کتاب و همچنین بحث انتخابات ریاست جمهوری و دلیل موکول شدن آن به جمعه پیش رو را نیز اینگونه بیان کرد: تیرماه، ماه فتنه است، ضمن اینکه 14 تیر هم روز قلم است.

به گفته وی برای تمامی مدعوین جشنواره رسول آفتاب اعم از برگزیده شده‌ها و برگزیده نشده‌ها، امکانات اسکان از یک شب قبل از برگزاری اختتامیه در صحن امامزاده جعفر (ع)، فراهم شده است. به برگزیدگان این جشنواره از رتبه اول تا سوم، علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، یک سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه تمام بهار آزادی و ربع سکه تمام بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر هم علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، ربع سکه بهار آزادی اعطا خواهد شد.