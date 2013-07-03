همت بلند؛ ويژگي بارز شهيد صدوقي بود/ ابهت صدوقي طاغوت را به زانو درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، آيت ‌الله سيدهاشم حسيني بوشهري، شامگاه سه‌شنبه در مراسم سي و دومين سالگرد شهادت آيت‌الله صدوقي و دومين سالگرد درگذشت فرزندشان، حجت‌الاسلام محمدعلي صدوقي در مسجد حظيره يزد اظهار داشت: شهيد صدوقي در پيروزي انقلاب كنار امام قرار داشت و در جبهه هاي جنگ و در سنگر نمازجمعه نيز همواره همتي والا و اقداماتي ارزشمند انجام مي‌داد.

وي با اشاره به تعداد مدارسي كه شهيد صدوقي در يزد و ساير نقاط كشور ساخت، افزود: مجتمع شهيد صدوقي در قم يكي از بزرگترين مجتمع هايي است كه اكنون هزاران طلبه در آن تحصيل مي كنند.

حسيني بوشهري همچنين با اشاره به ويژگي ظلم ستيزي شهيد صدوقي عنوان كرد: زماني كه سربازان طاغوت، براي بستن مسجد حظيره به اين مسجد ‌آمدند، شهيد صدوقي در كنار مسجد قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: درب مسجد را نمي‌شود ببندند و سينه را مي‌گشايد كه اين سينه من و آن گلوله‌هاي شما، مرا بكشيد و مسجد را ببنديد كه ماموران طاغوت با ديدن اين جديت، صحنه را ترك مي‌كنند.

شهيد صدوقي شخصيتي بين ‌المللي داشت

وي با بيان اينكه شخصيت شهيد صدوقي فقط متعلق به استان يزد و ايران نيست بلكه ايشان شخصيتي بين‌المللي دارند، بيان كرد: هنگامي كه اين به شهادت رسيدند، امام خميني (ره) فرمودند كه جهان بايد بداند، فقيهي وارسته همچون شهيد صدوقي وجود دارد.

حسيني بوشهري با اشاره به تالم امام از شنيدن خبر شهادت آيت الله صدوقي عنوان كرد: وقتي خبر شهادت ايشان به امام خميني (ره) رسيد، ايشان فرمودند: "من دوستي عزيز، اسلام خدمتگزاري متعهد، ايران فقيهي فداكار و استان يزد رهبري شايسته را از دست داد".

وي همچنين با اشاره به برخي از ويژگي هاي حجت الاسلام محمدعلي صدوقي، فرزند شهيد صدوقي و امام جمعه فقيد يزد اظهار داشت: ايشان با افراط و تفريط مخالف بود و مي‌خواست فضايي كه در آن قرار دارد، وزين و متين باشد.

رابطه شيخ محمدعلي صدوقي با شهيد صدوقي همچون رابطه حاج احمد با امام خميني (ره) بود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رابطه شيخ محمدعلي صدوقي با پدرشان، آيت‌الله شهيد صدوقي را همچون رابطه حاج احمد خميني با امام راحل دانست.

وي افزود: امروز خدا را شاكريم كه فرزند شيخ محمدعلي صدوقي، در قامت يك روحاني اين بيت را روشن نگاه داشته است و اميدواريم با تحصيلاتي كه در قم دارند، خدمتگزاري به اسلامي و مسلمين را همچون پدر و پدربزرگ خود انجام دهند.

به گزارش مهر، نظير اين مراسم، چهارشنبه شب با سخنراني حجت الاسلام نقويان و پنج شنبه شب با سخنراني مجيد انصاري در بيت شهيد صدوقي برگزار مي شود.

آيت‌الله محمد صدوقي در روز جمعه، 11 تيرماه سال 1360 پس از خطبه‌هاي نماز جمعه به دست منافقان كوردل به درجه شهادت نائل شد و درست 30 سال بعد، در 11 تيرماه سال 1390، فرزند ايشان، حجت‌الاسلام محمدعلي صدوقي، امام جمعه فقيد يزد، بر اثر بيماري درگذشت.