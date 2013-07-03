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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۸:۲۹

الهیاری در گفتگو با مهر:

100مرکز "نیکوکاری محله" در فارس راه اندازی می شود

100مرکز "نیکوکاری محله" در فارس راه اندازی می شود

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس از راه اندازی 100مرکز"نیکوکاری محله" در استان خبر داد.

علی الهیاری در گفتگو بامهر عنوان کرد: در سال جدید مراکز"نیکوکاری محله" به منظور ایجاد فرصت بیشترجهت جذب کمکهای مردمی و کاهش فقر در جامعه همزمان با کشور در استان فارس راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این مراکز تا شهریور ماه به صورت آزمایشی در 100مرکز در سطح استان راه اندازی می شود و هدف آن نیز شناسایی افراد توانمند، فقرای محله ها  و توسعه الگوی کمیته امداد امام خمینی(ره) در محلات است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس ادامه داد: فعالیت این مراکز در مساجد با همکاری هیئت امنا خواهد بود و مردم در موارد کوچکتر ابتدا به مراکز نیکوکاری محله مراجعه کرده و برای خدمات کلان تر به کمیته امداد معرفی می شوند.

کد مطلب 2088995

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