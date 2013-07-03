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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۸:۴۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است

آمریکا و اروپا

- بولیوی حضور "ادوارد اسنودن" را در هواپیمای ریاست جمهوری این کشور تکذیب کرد.

- در پی استعفای وزیر دارایی یونان، احتمال استفای نخست وزیر این کشور نیز قوت گرفت.

اتحادیه اروپا : به رغم تنش های موجود میان واشنگتن و بروکسل، اتحادیه اروپا مذاکرات خود با آمریکا را درباره توافق نامه آزاد تجاری از سر می گیرد.

آسیا و اقیانوسیه

- آسوشیتد پرس : کره شمالی به دنبال مذاکره با آمریکاست.

- در پی ادامه بحران در مصر، بهای نفت در بازارهای آسیا به بیش از 102 دلار در هر بشکه رسید.

- در پی وقوع زمین لرزه در اندونزی دست کم شش نفر کشته شدند.

خاورمیانه و آفریقا

- در جریان تحولات عراق 50 نفر کشته شدند.

- محمد مرسی : به هیچ وجه از قدرت کناره گیری نمی کنم.

- مردان مسلح ساختمان وزارت کشور لیبی را محاصره کردند.

 

کد مطلب 2088996

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