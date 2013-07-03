عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

آمریکا و اروپا
- بولیوی حضور "ادوارد اسنودن" را در هواپیمای ریاست جمهوری این کشور تکذیب کرد.
- در پی استعفای وزیر دارایی یونان، احتمال استفای نخست وزیر این کشور نیز قوت گرفت.
اتحادیه اروپا : به رغم تنش های موجود میان واشنگتن و بروکسل، اتحادیه اروپا مذاکرات خود با آمریکا را درباره توافق نامه آزاد تجاری از سر می گیرد.
آسیا و اقیانوسیه
- آسوشیتد پرس : کره شمالی به دنبال مذاکره با آمریکاست.
- در پی ادامه بحران در مصر، بهای نفت در بازارهای آسیا به بیش از 102 دلار در هر بشکه رسید.
- در پی وقوع زمین لرزه در اندونزی دست کم شش نفر کشته شدند.
خاورمیانه و آفریقا
- در جریان تحولات عراق 50 نفر کشته شدند.
- محمد مرسی : به هیچ وجه از قدرت کناره گیری نمی کنم.
- مردان مسلح ساختمان وزارت کشور لیبی را محاصره کردند.
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