منزل شهید امینی به حافظه تاریخ سپرده شد/ مجموعه فرهنگی که با خاک یکسان شد

به گزارش خبرنگار مهر، منزل سردار رشید اسلام شهید مهدی امینی که در پی بی توجهی خانواده و مسئولان به ویرانه ای بیش نمی ماند طی روزهای گذشته با نوازش بیل مکانیکی با خاک یکسان و تنها یادگار ملموس از این شهید و خانواده ایثارگر و انقلابی وی از دست رفت و تخریب شد به طوری که مردم شهر ارومیه را در بهت و ناباوری فرو برد و موجب اظهار تأسف مسئولان شد.

با وجود تصویب خرید خانه توسط شهرداری در شورای شهر و جلسه کارگروه امور اجتماعی در سال 87 و تبدیل آن به مجموعه فرهنگی، این مصوبه اجرایی نشد و در اثر کم توجهی ها خانه یکی از سرداران بزرگوار که نمونه بی بدیل ایثارگری برای مردم بود از دست رفت و برای کسب سود بیشتر و شاید احداث برج چندین طبقه در محل خانه تخریب شد.

منزل شهید امینی در یکی از خیابان های اصلی شهر ارومیه که به نام خود شهید مزین شده واقع و دارای موقعیتی بسیار مناسب برای کسب سود بیشتر به قیمت از دست رفتن یاد و خاطره این سردار دفاع مقدس است، بطوری که با وجود پیشنهاد 10 میلیارد ریالی شهرداری ارومیه به برادر وی که در خارج از کشور بسر می برد، برادر این شهید حاضر به فروش نشد و هم اکنون شاهد تخریب منزل هستیم.

اردیبهشت ماه سال 87 معاونان وقت استاندار آذربایجان غربی با تشکیل جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و فرمانده مقاومت بسیج رأی بر تبدیل شدن این منزل به مجموعه ای فرهنگی دادند، مصوبه ای که بعد از گذشت 5 سال اجرایی نشد و صاحبان و وراث قانونی اقدام به ترخیب منزل کردند، گویی کسی به فکر حفظ و پاسداشت یاد و خاطره این شهید والامقام نبود.

با درگذشت رفعت شهیدی مادر بزرگوار این شهید ترس اینکه این منزل خاطره انگیز برای بسیاری از مردم شهر ارومیه، به حافظه تاریخ سپرده شود، زیاد شد و حتی دو رکعت نماز خواندن محمود احمدی نژاد در اولین سفرش به ارومیه در این خانه در کنار عکس شهید امینی هم نتوانست، توجه مسئولان ملی و استانی را به حفظ این فضای معنوی و قدسی جلب کند و خانه به حافظه تاریخ سپرده شد.

خبر خریداری منزل شهید امینی در سایت شهرداری ارومیه کذب بود

این در حالی است که بر اساس خبر منتشر شده در سایت شهرداری ارومیه در روز 24 اردیبهشت ماه سال 88 اعلام شد که شهرداری ارومیه در راستای اجرای رسالت فرهنگی خود منزل شهید امینی را خریداری کرد، در این خبر آمده بود در پاسخ به تلفنها و مطالب و سوالات مختلف مندرج در نشریه ها و سایتها و وبلاگهای اینترنتی به اطلاع شهروندان می رساند شهرداری ارومیه در اجرای رسالت فرهنگی و اجتماعی و دینی خود منزل شهید امینی واقع در خیابان شهید امینی را از وراث خریداری و این فضای معنوی را به منظور دیدار یادگاران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و نوجوانان و جوانان برومند و مردم غیور و شهید پرور به صورت مناسب آماده می کند.



میر قاسم سید تاجی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی در خصوص تخریب منزل شهید امینی و عدم اجرایی شدن مصوبه شورای شهر به خبرنگار مهر گفت: تنها منزل شهید امینی تخریب و از بین نرفته بلکه ما شاهد از دست رفتن منازل شهدای گلگون کفن زیادی در سطح استان هستیم که مسئولان و مجموعه مدیران شهری توجهی به لزوم حفظ آنها ندارند.

وراث شهید امینی حاضر به فروش منزل به شهرداری نشدند

محمد حضرت پور شهردار ارومیه نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص دلیل عدم اجرای مصوبه شورای تنها به گفتن یک جمله که ما اقدام به خرید ملک کردیم ولی وراث تمایلی برای فروش با قیمت 10 میلیارد ریال نداشتند و اکنون شاهد تخریب این خانه هستیم، هر چند خانه شهید امینی به دلیل بی توجهی مالکان به ویرانه ای تبدیل و تنها کتیبه خانه سالم مانده بود.



مهندس شهید مهدی امینی در سال 1332 در ارومیه چشم به جهان گشود و در سال 1356 در رشته مهندسی راه و ساختمان مراحل عالی تحصیل را به پایان رساند، با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359، عاشقانه رو به سوی جبهه های جنوب کرد و در دفاع از خونین شهر عاشقانه و با غیرت تمام جنگید.



در بهمن ماه سال 1359 بنا به دعوت و اصرار مسئولان دفتر هماهنگی و منطقه سپاه پاسداران، از جبهه جنوب به ارومیه مراجعت کرده و با تاکید و دستور شهید بزرگوار حجت السلام محلاتی با عنوان فرمانده عملیات در سپاه پاسداران ارومیه مشغول خدمت شد.



در فاصله سالهای 1357 تا 1360 ، شهر مهاباد به عنوان مرکز تجمع و فرماندهی و برنامه ریزی احزاب مخالف و ضد انقلاب و اشرار بود و بخش دارلک با توجه به موقعیت استراتژیکی، به عنوان اردوگاه آموزشی ضد انقلاب بود. سردار مهدی امینی در این سالها شهادت طلبان را در سایه بیرق سرخ سپاه اسلام مهیا نمود و خود نیز پیشاپیش همه پای در میدان نبرد با منحرفین و محاربین (احزاب منحله دمکرات کردستان و کوموله) نهاد تا منطقه عمومی دارلک – گوگ تپه و مهاباد را از لوث وجود ضدانقلاب پلید و حزب منحله دمکرات پاک کند.

وی 22 خرداد سال 1360 پس از عملیات دارلک برای روشنگری مردم و بر ملا کردن نقشه شوم گروه های ضد انقلاب داخلی و همکاری آنان با رژیم بعثی با واحد خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی مصاحبه کرد که بعد از شش روز در تاریخ سی ام خرداد 1360 در نبرد با اشرار خود نیز به همراه جمعی از یاران باوفایش به جمع شهدا پیوست.