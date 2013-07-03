به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام از پذيرفتهشدگان نهايي كد رشتهمحلهاي متمركز و معرفيشدگان چند برابر ظرفيت كد رشتهمحلهاي نيمهمتمركز پذيرش دورههاي كارداني حرفهاي و كارداني فني ناپيوسته ترمي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردی سال جاری، در روزهای 18 الی 20 تیرماه سال جاری نيز انجام خواهد شد.
به گفته علی صدر - معاون سنجش و آموزش دانشگاه علمی کاربردی، آن دسته از پذيرفتهشدگاني که در روزهای 4 تا 10 تیر موفق به ثبتنام نشدهاند، میتوانند در زمانهای اعلام شده همراه با مدارک مورد نیاز به محل قبولي ذيربط مراجعه کنند.
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