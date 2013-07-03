نظارت بر شهر با شورای 31 نفره امکان پذیرتر است

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در اولین نشست آشنایی منتخبین دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران با شورا که عصر روز سه شنبه یازدهم تیرماه برگزار شد، ضمن تبریک و خوش آمدگویی به منتخبین جدید خاطر نشان کرد: مشابه این نشست را برای منتخبین دوره سوم نیز داشتیم و این موجب شد که اعضا دوره سوم با کار شورایی بیشتر آشنا شوند.

وی در ادامه افزود: به زودی دستورالعملی از سوی وزارت کشور در اختیار اعضاهای جدید شورا های شهر و روستا قرارمی گیرد. البته شورای اسلامی شهر تهران این آمادگی را دارد که اطلاعات مکربوط به شورا یشهر را در اختیار منتخبین دوره چهارم شورای تهران قرار دهد.

چمران در ادامه با اشاره به اختلاف نظر که در مباحث شورایی گاهی پیش می آید اشاره کرد و افزود: وجود آرامش ، گریز و پرهیز از هرگونه تنش که تاثیرات منفی بر عملکرد شورا ها می گذارد از ضروریات شورا ها به خصوص شورای شهر تهران است چراکه تهران پیشانی جمهوری اسلامی است و عملکرد شورایش الگوی تمام شهر های کشور است.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در دوره دوم و بویژه سوم شورا که اعضای شورا با تفکرات مختلف سیاسی حضور داشتند خوشبختانه توانستیم با همدلی و مشارکت این تفکرات را در مسائل تخصصی شهر وارد نکنیم چرا که معتقدیم با هر ایده و دیدگاه سیاسی باید مشکلات مردم و شهر را حل کرد .

چمران در ادامه افزود: براساس قانون اساسی و فرمان حضرت امام (ره) اکنون ما شورای شهر که وظایف مهمی بر دوشمان گذاشته شده است، اما قانونی که در مجلس شورای اسلامی تدوین شد موجبات واگذاری مدیریت واحد شهری را فراهم نکرده است .

وی تصریح کرد: در دوره دوم و سوم شورا مابه قانون مجلس بسنده نکردیم و برای ایجاد مدیریت واحد شهری به استقبال مدیران سایر نهادها و دستگاه ها در سطح شهر رفتیم و بسیاری از مشکلات موجود در شهر را با کمک یکدیگر حل کردیم.

چمران همچنین به پاره ای از چالش ها و مشکلات موجود در شهر اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات از قبیل آلودگی هوا، ترافیک، بافت های فرسوده و وجود گسل های زلزله خیز در تهران وجود دارد که ما برای حل آنها برنامه های داریم و باید با قدرت و همت بیشتر این برنامه ها را توسعه و دنبال کنیم .

چمران در پایان پیشنهاد داد بدلیل فرصت زمانی دو ماهه، تا تشکیل شورای چهارم، این جلسات به صورت غیر رسمی برای آشنای بیشتر اعضای جدید شورای چهارم با وظایف شوراها تشکیل شود.

در ادامه جلسه اعضای دوره چهارم شورای شهر تهران به معرفی خود پرداختند که در جریان این معارفه احمددنیا مالی عضو دوره چهارم شورا با اشاره به اینکه اعضای دوره چهارم به 31 نفر افزایش داشته است پیشنهاد داد: تادر فرصت باقی مانده تا تشکیل رسمی شورای چهارم آئین نامه داخلی شورا توسط کمیته ای متشکل از اعضای شورا بررسی و تدوین شود.

همچنین سرخو دیگر عضو منتخب شورای چهارم از رئیس شورای شهر خواست تا جهت ایجاد یک شورای هماهنگ و تخصصی اسناد و مدارک موجود از قبیل سند چشم انداز ، برنامه 20 ساله ، برنامه 5 ساله شهرداری ، بودجه سال 92 و 91 شهرداری، آئین نامه معاملات شهرداری و مصوبات شورای شهر تهران در اختیار آنان قرار گیرد.

دانشور: در این مدت کوتاه رسانه ها اذیتم کردند

فاطمه دانشور دیگر منتخب دوره چهارم شورا از رفتار برخی رسانه ها گله کرد و گفت: در این مدت برخی از رسانه ها مرا اذیت کرده اند و القبای از قبیل ثروتمند ترین زن ایران داده اند که این غلط است چرا که من یک کارآفرین هستم که یک چهارم از درآمدم را در خیریه خرج دفع آسیب های اجتماعی می کنم و ثروت زیادی هم ندارم

مسجد جامعی : طراحی جایزه بهشتی را پیشنهاد داد

احمد مسجدجامعی عضو شورای دوره سوم و چهارم شهر تهران نیز با اشاره به اینکه قانون اساسی شوراها را یک رکن می شناسد گفت: اما متاسفانه شوراها از این رکن قانونی فاصله دارند .

وی همچنین با اشاره به حادثه 7 تیر یاد شهید بهشتی را گرامی داشت و افزود: شهید بهشتی در ساختارمند کردن شوراها نقش بسیار حائز اهمیتی داشت که امیدوارم بتوانیم یک جایزه به نام جایزه بهشتی طراحی کنیم تا یاد و نام ایشان همیشه باقی بماند

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز خواستار تداوم پیشنهاد داد: تا جلسات هماهنگی شورای چهارم دارای دستورجلسه باشد.

وی اولویت دستور جلسات را نیز طرح تفصیلی شهر تهران، برنامه 5 ساله شهرداری بحث حمل و نقل عمومی و پروژه های عمرانی دانست و افزود: تعداد و عنوان کمیسیون های دوره چهارم نیز باید مشخص شود تا قبل از شروع به کار رسمی شورای دوره چهارم زمینه های کاری آن آماده باشد.

وی همچنین از اعضای جدید شورا دعوت کرد تا در جلسات باقی مانده از شورای سوم شرکت کنند تا با وظایف عمکلرد شورا از نزدیک آشنا شوند.

