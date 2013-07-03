آزادی 169 زندانی جرائم غیرعمد درفارس/ شیرازیها با مسائل حقوقی آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه هیئت مدیره این ستادبه ریاست موسی احمدی مدیرکل زندانهای فارس واعضاء هیئت مدیره تشکیل شد.

سیدرضااسکندری مدیرعامل ستادمردمی دیه استان فارس گفت: بامشارکت خیرین نیک اندیش 169 زندانی جرائم غیرعمدباپرداخت بیش از 47 میلیاردریال اززندانهای فارس آزادوبه آغوش خانواده های خودبازگشتند.

وی افزود: این زندانیان ازابتدای سال جاری تا هفته نخست تیرماه آزادشده اند که 81 نفربه جرم مهریه، 61 نفربه جرم محکومیت مالی به غیرازکلاهبرداری و27 نفربه جرم عدم توان درپرداخت دیه تصادفات وحوادث ناشی ازکاردر زندان بسرمی بردند که به همت ستادمردمی دیه استان فارس آزادشدند.

اسکندری گفت: هیئت مدیره ستادمردمی دیه استان فارس به صورت جدی درحال پیگیری وآزادسازی زندانیان جرائم غیرعمددراستان فارس است ودرجلسات هفتگی خود ضمن بررسی آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیرعمددرزندانهای استان فارس،بسترآزادی وبازگشت آنان به جمع خانواده وجامعه رافراهم می آورد.

وی اظهارداشت: شورای حل اختلاف وسازش مستقردراین ستاد با برگزاری جلسات متعدد باشاکیان، ضمن جلب رضایت آنان، نقش بسزایی درتسریع آزادی زندانیان جرائم غیرعمدداشته است.

مدیرعامل ستادمردمی دیه استان فارس افزود: خیران استان فارس همواره درکشور پیشتازهستند که این امرموجب مشارکت چشم گیرآنان درعرصه های اجتماعی ازجمله آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمدبوده است.

اسکندری بااعلام این خبرکه به زودی درماه مبارک رمضان شاهد برگزاری جشن بزرگ گلریزان دراستان فارس وشهر شیرازخواهیم بود، افزود: خیران گرامی که قصد مشارکت دراین امرخداپسندانه را دارندمی توانند از هم اکنون کمک های مردمی خود را به شماره حساب 10/11991199 نزدکلیه شعب بانک ملت ویا انتقال ازکارت عضو شتاب به کارت بانکی به شماره 0961 – 7003 – 3377 – 6104 به نام ستادمردمی دیه استان فارس جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد واریز کنند.

شهروندان با مسائل حقوقی و پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی آشنا شدند

به مناسبت هفته قوه قضاییه، جلسه آموزش مسائل قضایی در فرهنگسرای خانواده و سلامت و با حضور قاضی محاکم تجدیدنظر استان برگزار شد.

در این جلسات بیش از 100 نفر از شهروندان در زمینه مسائل حقوقی، قضایی و پیشگیری از وقوع جرم آموزش دیدند و در پایان نیز به پرسش های آنها پاسخ داده شد.